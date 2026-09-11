El Leapmotor B05 logra las 5 estrellas Euro NCAP con un nivel de seguridad líder en su categoría

El nuevo Leapmotor B05 ha obtenido la máxima calificación de seguridad posible en Euro NCAP: cinco estrellas, todo un espaldarazo a las cualidades que ya están impulsando su creciente éxito en toda Europa. Con una seguridad sobresaliente, tecnología avanzada y una relación calidad-precio excepcional, el B05 se ha ganado rápidamente la confianza de los clientes y se ha consolidado como uno de los modelos más destacados de la creciente gama europea de Leapmotor.

Reconocido por su excepcional rendimiento en las últimas evaluaciones de seguridad de Euro NCAP, el B05 obtuvo la máxima puntuación por su capacidad para proteger a los ocupantes, ayudar a prevenir accidentes y facilitar una respuesta eficaz en caso de colisión. Este logro no solo confirma las excelentes credenciales de seguridad del vehículo, sino que también lo posiciona como un nuevo referente de la movilidad eléctrica inteligente y accesible.

La calificación de cinco estrellas demuestra, una vez más, la capacidad de Leapmotor para combinar innovación de vanguardia, ingeniería de seguridad avanzada y valor centrado en el cliente en un único producto. Como uno de los vehículos tecnológicamente más avanzados de la marca, el B05 encarna la visión de Leapmotor de democratizar la innovación, llevando sofisticadas tecnologías de seguridad, sistemas inteligentes de asistencia al conductor y características de alta gama a un público más amplio de clientes europeos.

El reconocimiento de Euro NCAP llega en un momento en que el B05 sigue ganando un fuerte impulso en los mercados europeos. Desde su lanzamiento, el modelo ha recibido una respuesta entusiasta por parte de los clientes, atraídos por su atractiva combinación de diseño, tecnología, practicidad y precio asequible. La incorporación de una calificación de seguridad independiente de cinco estrellas refuerza aún más su atractivo, lo que proporciona a los clientes una confianza aún mayor en un vehículo que se está convirtiendo rápidamente en un motor clave de crecimiento para Leapmotor en Europa.

El B05 impresionó a Euro NCAP en todos los ámbitos de la evaluación, logrando algunas de las puntuaciones más altas registradas en varias categorías clave. Destaca especialmente su puntuación del 92% en «Protección contra colisiones», lo que pone de relieve la excepcional capacidad del vehículo para proteger a los ocupantes en situaciones reales. Euro NCAP reconoció los sólidos niveles de protección del B05 para adultos y niños en una amplia gama de situaciones de impacto.

El B05 también tuvo un comportamiento impecable en algunas de las pruebas de choque más exigentes, obteniendo puntuaciones del 100% tanto en la protección contra impactos laterales contra barrera como contra poste. Euro NCAP elogió la capacidad del vehículo para proteger zonas críticas del cuerpo y reconoció la eficacia de su tecnología de airbag central para reducir las lesiones durante los impactos laterales.

Más allá de la protección ante colisiones, el B05 destacó en seguridad activa. El vehículo obtuvo una excelente puntuación del 99 % en la prevención de colisiones por salida de carril, lo que demuestra la eficacia de sus sistemas de seguridad inteligentes a la hora de ayudar a los conductores a evitar accidentes antes de que se produzcan.

Sus avanzadas tecnologías de asistencia al conductor también obtuvieron puntuaciones del 100 % en asistencia a la dirección y asistencia al cambio de carril, lo que refleja la capacidad de la arquitectura de seguridad de última generación del B05 para ayudar a los conductores en situaciones de tráfico complejas.

Reforzando aún más sus credenciales de seguridad, el B05 obtuvo un 98 % en protección contra impactos traseros y un 89 % en seguridad tras un choque, lo que garantiza no solo una excelente protección de los ocupantes durante una colisión, sino también un mayor apoyo para las operaciones de respuesta de emergencia y rescate.

El completo paquete de seguridad del vehículo incluye sistemas avanzados de frenado de emergencia autónomo, control de crucero adaptativo, detección de ángulo muerto, asistencia de mantenimiento de carril en caso de emergencia, supervisión del conductor y prevención de apertura de puertas que pueda afectar a ciclistas, lo que proporciona una protección continua tanto a los ocupantes como al resto de usuarios de la vía pública. Además, el sistema AEB del B05 supera los requisitos legales y ofrece un excelente rendimiento en una amplia gama de escenarios de prueba avanzados.

Este último logro refuerza la creciente reputación de Leapmotor como marca automovilística global impulsada por la tecnología y pone de relieve el compromiso de la empresa de ofrecer a los clientes europeos vehículos eléctricos que combinan innovación inteligente, prestaciones de alta gama y una seguridad sin concesiones. A medida que Leapmotor continúa su expansión internacional, el B05 demuestra cómo es posible ofrecer ingeniería avanzada y seguridad inteligente a un precio excepcional, haciendo que la movilidad eléctrica de última generación sea accesible a más clientes que nunca.