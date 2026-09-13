Dacia da un paso clave en su estrategia al extender la tecnología híbrida a toda su gama térmica mediante la incorporación de dos nuevas innovaciones 'Made in Spain', desarrolladas y fabricadas en la factoría de Motores y el centro de I+D+i de Horse Powertrain en Valladolid: la motorización tribrid 150 4x4 (disponible en Duster y Bigster) y hybrid 155, que propulsará al vehículo favorito de los españoles.

Nuevo Dacia Sandero El líder indiscutible del mercado desde hace más de 13 años en España, con más de 400.000 unidades comercializadas desde su lanzamiento en 2008, incorpora por primera vez la novedosa mecánica híbrida autorrecargable hybrid 155, que llegará a la red oficial Dacia durante el último trimestre del año. Con esta motorización 'Made in Spain', Dacia democratiza la hibridación en el segmento B, estando disponible desde 19.890 euros.

Gracias a su frenada regenerativa y a una caja de cambios automática sin embrague, el vehículo arranca siempre en modo eléctrico y puede circular hasta un 80% del tiempo en modo cero emisiones en ciudad. Este sistema combina un motor de nafta de 1.8 litros y dos motores eléctricos para ofrecer una potencia conjunta de 155 CV con una gestión energética optimizada. Con todo ello, Dacia Sandero hybrid 155 se convierte en la referencia de eficiencia de su segmento, homologando un consumo mixto de tan solo 4,2 l/100 km y unas emisiones de 96 g/km de CO2, siendo el primer modelo de la gama en bajar de la barrera de los 100 gramos.

La tecnología híbrida ahora está disponible en toda la gama Dacia Dacia Duster Con la nueva motorización Tribrid, Dacia innova con una tecnología "Made in Spain". Bajo un nombre astuto y moderno ideado para romper esquemas, este sistema desarrollado y fabricado en la factoría de Motores y el centro de i+D+I de Horse Powertrain en Valladolid combina tres fuentes de energía de forma simultánea: eléctrica, nafta y GLP. Todo ello asociado a una transmisión capaz de funcionar tanto en 4x2 como en tracción 4x4, lo que supone una primicia en la industria automotriz a nivel mundial. Disponible en Duster y Bigster, esta tecnología tríbrida aúna rendimiento, versatilidad y frugalidad, estando disponible en Duster desde 27.790 € y en Bigster a partir de 30.890 €.

La batería de iones de litio de 48V y 0,84 kWh, combinada con el motor eléctrico conectado a las ruedas traseras, permite diferentes periodos de conducción en modo totalmente eléctrico. En ciclo urbano, Duster y Bigster tribrid 150 4x4 pueden funcionar en modo totalmente eléctrico hasta en un 60% del tiempo. Ambos modelos ofrecen unos excelentes resultados en consumo y eficiencia: a partir de 7,2 l/100 km (GLP) y 5,9 l/100 km (nafta) para Duster, con unas emisiones de \(CO_{2}\) a partir de 117 g/km (GLP) y 134 g/km (nafta). Bigster, por su parte, ofrece cifras de consumo a partir de 7,1 l/100 km (GLP) y 5,8 l/100 km (nafta), con emisiones de \(CO_{2}\) a partir de 115 g/km (GLP) y 132 g/km (nafta).