El Toyota GR Supra liderará la parrilla en el histórico Sebring International Raceway, uno de los circuitos de carreras más emblemáticos de Estados Unidos.

El Toyota GR Supra volverá a ser el auto de seguridad oficial del Campeonato de la Asociación Nacional de Automovilismo Deportivo (NASA), liderando la parrilla de salida en uno de los circuitos de carreras más emblemáticos de Estados Unidos. La vigésima edición del Campeonato de la NASA se celebrará del 24 al 27 de septiembre de 2026 en el Sebring International Raceway.

Con su llamativo diseño en rojo, blanco y negro de GAZOO Racing, el GR Supra liderará a los mejores pilotos aficionados de carreras en carretera del país mientras compiten por los títulos del Campeonato Nacional de la NASA. Pilotos que representan a 15 regiones de la NASA de todo el país se enfrentarán en diversas categorías de carreras durante cuatro días de competición, que culminarán con las finales del campeonato el domingo.

“En Toyota nos enorgullece seguir apoyando el automovilismo de base y a los apasionados entusiastas que lo hacen posible”, declaró Mike Tripp, vicepresidente del grupo de Marketing de Toyota. “Nos entusiasma que el GR Supra vuelva a ser el coche de seguridad oficial del Campeonato NASA 2026 y formar parte de este evento histórico del 20.º aniversario en el legendario Sebring International Raceway”.

El Toyota GR Supra regresa como auto de seguridad oficial para el Campeonato de la NASA de 2026 El Sebring International Raceway, uno de los circuitos más emblemáticos del automovilismo norteamericano, ha puesto a prueba a los pilotos desde 1950. Construido sobre las pistas de una antigua base de entrenamiento de la Fuerza Aérea del Ejército, este circuito de 6 kilómetros es famoso por sus rápidas rectas, sus curvas técnicas y su superficie de carrera, conocida por su irregularidad. Sede de las mundialmente famosas 12 Horas de Sebring, este histórico recinto es un destino imprescindible para los aficionados a las carreras, y constituye el escenario perfecto para el principal campeonato de la NASA.

“El Campeonato de la NASA reúne a los mejores pilotos aficionados de todo el país, y Sebring es uno de los circuitos más exigentes a los que se enfrentarán”, declaró Jeremy Croiset, director ejecutivo de la NASA. “Toyota ha sido un socio excepcional para acercar a los entusiastas a la conducción deportiva, y estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo al GR Supra como coche de seguridad oficial del Campeonato de este año”.