Investigan si Facundo Moyano violó la perimetral: se habría encontrado con Candela Arizaga en un hotel

Mientras la defensa de Candela Arizaga volvió a pedir que se levanten las medidas cautelares que le impiden acercarse y mantener contacto con Facundo Moyano , en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Género Norte de la Ciudad de Buenos Aires por una presunta situación de violencia, investigan si el imputado se vio con su novia. En tal caso, habría violado la perimetral que le colocaron el día del escándalo.

El pedido para que la joven se reencuentre con su pareja fue realizado por el abogado Roberto Herrera , quien representa a Arizaga en el expediente. A través de un escrito, solicitó el “inmediato levantamiento” de las restricciones de acercamiento y sostuvo que las circunstancias que habían motivado su imposición ya no estarían vigentes.

La Justicia porteña investiga imágenes de las cámaras de seguridad de un hotel en el que se habrían encontrado la influencer con el sindicalista de los peajes. En caso de comprobarse, se complicaría la situación de Moyano, quien tiene prohibido acercarse a 300 metros de Arizaga.

El argumento central de la presentación es que, según sostiene la defensa, desaparecieron las circunstancias que podrían haber justificado inicialmente las medidas cautelares y actualmente no existiría un riesgo concreto que amerite mantenerlas.

El abogado sostiene que las restricciones tienen una finalidad preventiva y que su continuidad debería estar relacionada con la existencia de un riesgo actual. Por eso, plantea que la prohibición de contacto no puede convertirse, por el paso del tiempo, en una “consecuencia autónoma e indefinida de una investigación” .

La defensa también cuestiona que las medidas puedan mantenerse únicamente a partir de la hipótesis inicial que motivó la intervención judicial.

¿Qué dijo Arizaga durante la investigación?

Uno de los principales argumentos utilizados por Herrera son las propias manifestaciones de Arizaga incorporadas al expediente. Según el escrito, la joven afirmó que no fue víctima de violencia física ni psicológica por parte de Moyano y negó también haber sido privada de su libertad.

Además, manifestó expresamente su voluntad de retomar el vínculo afectivo con el dirigente sindical. La defensa sostiene que esas declaraciones deben ser consideradas al momento de evaluar si continúan existiendo razones para mantener las restricciones de acercamiento y contacto.

Arizaga afirmó que no fue víctima de violencia por parte de Facundo Moyano Instagram

Qué plantea la defensa sobre las medidas cautelares

El escrito aclara que el pedido no pretende desconocer las medidas de protección que corresponden ante situaciones de violencia ni sostener que la voluntad de una persona determine por sí sola el resultado de una investigación. El planteo apunta, según la defensa, a que la Fiscalía determine cuál es el riesgo concreto que actualmente justificaría mantener vigente la prohibición de contacto.

En ese sentido, Herrera sostiene que durante la investigación se incorporaron testimonios que modificaron el escenario existente al momento en que fueron dispuestas las medidas cautelares.

El pedido quedó ahora a consideración de la Fiscalía de Género Norte de la Ciudad de Buenos Aires, que deberá evaluar los argumentos planteados por la defensa dentro del expediente.