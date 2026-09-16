La autopsia a la aspirante a gendarme reveló que estaba embarazada al momento del crimen

El examen forense realizado tras el crimen de Camila Agustina Vecchiarello, la aspirante a gendarme asesinada en San Juan , reveló una nueva información sobre la víctima: cursaba un embarazo al momento de su muerte . El hallazgo fue confirmado durante la autopsia y se convirtió en uno de los principales datos incorporados a la investigación.

Según las primeras conclusiones de los especialistas , se trataba de una gestación reciente . La hipótesis que manejan los investigadores es que ni Camila ni su esposo, Carlos Gonzalo Rivero , tenían conocimiento del embarazo cuando ocurrió el ataque.

El resultado de la autopsia se conoció mientras avanza la causa contra Rivero, acusado por la Fiscalía de Delitos Especiales de haber atacado a la joven con dos cuchillos dentro del departamento que ambos compartían en Barreal , mientras realizaban el curso para aspirantes a la Gendarmería Nacional.

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Camila y Rivero regresaron cerca de la medianoche al departamento donde vivían. Cerca de la 1 de la madrugada , cuando ambos se encontraban solos, se habría producido el ataque.

La acusación sostiene que Rivero primero golpeó a Camila en el rostro y posteriormente utilizó un cuchillo para provocarle varias heridas en la cara y las manos. Para los investigadores, las lesiones en las manos serían compatibles con heridas defensivas , es decir, aquellas que se producen cuando una persona intenta protegerse frente a una agresión.

Luego, siempre de acuerdo con la hipótesis fiscal, Rivero habría tomado un segundo cuchillo y le habría provocado dos profundas heridas en ambos lados del cuello. Esas lesiones habrían generado una hemorragia masiva que finalmente provocó la muerte de la joven.

Los primeros resultados de la autopsia determinaron que Camila presentaba al menos nueve heridas, concentradas principalmente en las zonas de la cara y el cuello. Además, dentro del departamento fueron encontrados dos cuchillos con rastros de sangre.

La carta que habría dejado el acusado

Después del ataque, la Fiscalía sostiene que Rivero habría permanecido durante varias horas dentro del departamento. En el lugar también habría dejado una carta manuscrita dirigida a sus familiares y a los de Camila, en la que pedía disculpas y hacía referencia a su intención de quitarse la vida.

La investigación continúa para determinar las circunstancias precisas en las que ocurrió el crimen y avanzar sobre la acusación contra Rivero.

El reclamo de familiares y vecinos

Mientras avanza la causa judicial, familiares, amigos y vecinos de Camila reclaman que se esclarezca su muerte. En Barreal, además, se realizó una movilización para pedir justicia por la joven, cuya muerte generó conmoción entre quienes la conocían y entre sus compañeros del curso de aspirantes a la Gendarmería Nacional.

La confirmación del embarazo se convirtió en una de las principales novedades incorporadas al expediente luego de los primeros resultados de la autopsia.