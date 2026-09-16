Recuperaron un auto robado que estaba siendo desguazado en un predio de Maipú

El auto robado tenía un pedido de secuestro desde el 9 de septiembre y fue hallado en una estructura precaria de Rodeo del Medio.

Un auto robado fue recuperado mientras era desguazado este martes en un predio de Rodeo del Medio, Maipú. En el mismo predio también hallaron un cuatriciclo de dudoso origen, que también fue incautado. Por eso, un hombre de 32 años fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento se realizó en un domicilio ubicado sobre calle Juan Isidro Maza, en el marco de una investigación por sustracción de automotores. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que dentro de una estructura precaria había un Peugeot 206 que se encontraba en proceso de desarme.

El hallazgo del auto con pedido de secuestro Los detectives verificaron el dominio del rodado mediante el sistema informático y constataron que registraba un pedido de secuestro activo desde el 9 de septiembre.

El hombre que fue detenido en el predio maipucino. Gentileza. La medida había sido solicitada por la Oficina Fiscal Virtual en el marco de una causa por hurto agravado. Ante esta situación, el automóvil fue secuestrado y quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Un cuatriciclo "flojo de papeles" Durante el procedimiento, los efectivos revisaron el predio y encontraron también un cuatriciclo de 110cc que presentaba la numeración identificatoria del motor suprimida. Frente a eso, lo secuestraron por la irregularidad detectada.