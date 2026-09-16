Una famosa mendocina ventiló detalles de la infidelidad que sufrió y reveló cuántos millones le costó ser "cornuda"

Una famosa periodista mendocina sorprendió al ventilar detalles íntimos de su separación y la infidelidad que sufrió, aportando en una transmisión de un canal de streaming el detalle del millonario costo que tuvo que pagar por ser "cornuda".

Tras regresar a Mendoza luego de una extensa experiencia laboral en Buenos Aires, con una notable repercusión en los paneles de ciclos como Desayuno Americano (América TV), la comunicadora Julieta Navarro eligió retornar a su provincia para desarrollar una serie de nuevos proyectos, que incluye su participación en Canal Bardo.

En complicidad con sus compañeros que le plantearon la consigna "cuánto cuesta ser cornuda", Navarro se explayó con humor sobre un episodio que en su momento no fue tan feliz, como el de su divorcio luego de una sonada infidelidad . Si bien la protagonista del relato no mencionó el nombre de su ex, evidentemente se trata del también periodista mendocino Lucas Jerez.

"No estaba en mi conciencia que había sido una inversión de dinero", comenzó la famosa figura de los medios. Acto seguido, reveló que el primer costo tuvo que ver con la terapia que hizo en aquella instancia de dolor. "¿Duelo? Dos años cerradito, con moño y todo", precisó Julieta Navarro sobre el tiempo que le llevó elaborar su ruptura matrimonial.

La integrante de Bardo confesó que atravesó una sesión cada semana con su terapeuta, redondeando en ese ítem entre 200.000 y 240.000 pesos por mes. Aunque lo más caro llegó con la mudanza, ya que según detalló vivía junto a su expareja en un departamento que habían comprado juntos con un crédito. "Te dejo todo, te dejás el departamento, te dejo el crédito y no quiero ni un mueble. No quiero nada", puntualizó Navarro sobre el acuerdo al que llegó con su exmarido.

En ese momento, cuando Nico Attias preguntó si "usaron la casa", en referncia a las situaciones de infidelidad, su compañera no dudó en responder: "Yo creo que sí". Acto seguido, Julieta Navarro contó que eligió ir a vivir a un lugar que le gustara mucho, y que estuviera amoblado para no tener que comprar nada. "El departamento que yo alquilé salía un palo", confesó, pero esa cifra se elevó a 3 millones por el mes de depósito, y el canon para la inmobiliaria.

Julieta Navarro recordó detalles de su divorcio tras atravesar una dolorosa situación de infidelidad. Instagram @julivarro

Siguiendo con el desglose de costos en su "reconstrucción" post separación, Navarro sumó peluquería, y entre risas confesó que su ex "se puso un quincho", en alusión a un tratamiento capilar. También reveló que hubo una inversión en ropa, ya que consideraba que lo que antes había en su placard ya no la representaba. Allí sumó 300.000 pesos cada mes, por lo que en un lapso de un par de años, el cálculo se elevó a una cifra cercana a los 3 millones.

Pero los gastos que asumió la famosa mendocina no terminaron allí, ya que también agregó tarifas de gimnasio y tratamientos estéticos. "No se olviden que hay que levantar el cu.. de vuelta", deslizó. Además, comentó que una vez superado el bajón empezó a salir, y allí entre gastronomía y compras en centros comerciales el presupuesto creció más todavía; en un promedio de 200.000 pesos por fin de semana.

Antes de finalizar el recorrido de costos, Julieta Navarro advirtió: "Nos estamos olvidando de algo fundamental, el divorcio". Aquí reconoció que si bien el trámite puede demandar unos 4 millones de pesos, tuvo suerte porque el hermano de su actual pareja es abogado de familia; y le resolvió el proceso de manera gratuita.

Por último, Nico Attias concluyó: "¿Cuánto sale ser cornuda para una persona casada en 24 meses? 35 millones y medio de pesos". A lo que Julieta Navarro agregó: "El primer mes te sale 8 palos ser cornuda".