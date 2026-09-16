Una famosa figura abandonó un programa de radio de forma inesperada: quién es y por qué se fue

En Intrusos compartieron una información que involucra a una conocida periodista que decidió renunciar a un conocido ciclo radial.

El mundo de los medios de comunicación se encuentra en constante movimiento y en las últimas horas una conocida figura decidió abandonar su programa de radio. En el programa Intrusos en el espectáculo revelaron todos los detalles de esta sorpresiva salida.

Se trata nada más y nada menos que de Edith Hermida, quien dejará su lugar en el programa que realiza junto a Santiago del Moro en La 100. En la nota que brindó para el programa de América confesó que le costó tomar la decisión e inmediatamente se lo comunicó al conductor, que también está frente a Gran Hermano.

"Del Moro me dijo que esperaba mi llamado y me dijo: 'Sé lo que se te viene'", comentó Edith. También agregó que su compañero le confesó que estaba preocupado por ella debido a que el desafío que tiene por delante es bastante pesado, ya que claramente MasterChef tiene largas horas de grabaciones.

Edith Hermida, la figura que renunció a la radio "Puede ser que dure dos semanas, yo me tengo fe para quedarme dos meses. Después, el año que viene me buscaré un trabajo en radio, hay algunas propuestas", sentenció la periodista en la entrevista con Alejandro Guatti, cronista de Intrusos.