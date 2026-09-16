Jacuzzi, lencería y un látigo: las picantes imágenes de una famosa en un telo que hicieron estallar las redes

La influencer fue a un albergue transitorio con sus amigas, pasaron una noche totalmente diferente y encendieron las redes sociales.

Una famosa fue al telo con sus amigas.

Camilota sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de una particular noche junto a sus amigas. La influencer eligió un telo para disfrutar de una experiencia diferente junto a La Tana, exparticipante de Gran Hermano, la influencer Camila Melo y Maga Martínez.

Las cuatro compartieron distintos momentos de la noche y Camilota mostró parte de la intimidad de la celebración a través de sus redes sociales. En una de las imágenes se las puede ver disfrutando de un jacuzzi mientras se divierten.

Mirá el video que compartieron en Instagram Sin embargo, hubo algunos detalles que rápidamente llamaron la atención. Entre los elementos que llevaron al hotel se encontraban lencería de distintos colores con encaje y un látigo de uso sexual, objetos que quedaron registrados en las fotos y video que compartieron las chicas.

La particular elección del lugar y los elementos que aparecieron durante la noche no pasaron desapercibidos en las redes sociales.