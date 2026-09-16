De Milo J a Dante Spinetta: todos los argentinos nominados a los Latin Grammy 2026

Artistas y productores argentinos competirán en los Latin Grammy 2026 en categorías que atraviesan el rock, urbano, tango, pop y folclore.

Bizarrap es uno de los argentinos nominado a los Latin Grammy 2026.

Argentina pisa fuerte entre los nominados a los Latin Grammy 2026. Los artistas consiguieron lugares en Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año, tres de las principales categorías de una edición que también tendrá representantes nacionales en rock, urbano, pop, electrónica, tango, folclore y producción.

Los ganadores de la 27ª edición se conocerán el próximo 12 de noviembre en Las Vegas. Entre los argentinos nominados también se encuentran Dante Spinetta, Fito Páez, Dillom, Bizarrap, Trueno, Babasónicos, Emmanuel Horvilleur, Usted Señalemelo, Yami Safdie y Nathy Peluso, además de músicos, compositores y productores.

CA7RIEL & Paco Amoroso y Milo J, entre los principales nominados CA7RIEL & Paco Amoroso competirán por Álbum del Año con “Free Spirits”, Grabación del Año con “Ha Ha” y Canción del Año con “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, junto a Sting. También consiguieron lugares en Música Alternativa, Electrónica, Pop/Rock y Video Musical.

Milo J aparece en Álbum del Año por “La Vida Era Más Corta”, Grabación del Año por “Niño” y Canción del Año por “Solifican12”. A estas se suman nominaciones en Música Urbana y Folclore, mientras que su disco figura en Diseño de Empaque.

Los argentinos nominados al Latin Grammy 2026, categoría por categoría Grabación del Año: CA7RIEL & Paco Amoroso – “Ha Ha”; Milo J – “Niño”.

CA7RIEL & Paco Amoroso – “Ha Ha”; Milo J – “Niño”. Álbum del Año: CA7RIEL & Paco Amoroso – “Free Spirits”; Milo J – “La Vida Era Más Corta”.

CA7RIEL & Paco Amoroso – “Free Spirits”; Milo J – “La Vida Era Más Corta”. Canción del Año: CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting – “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”; Milo J – “Solifican12”.

CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting – “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”; Milo J – “Solifican12”. Mejor Álbum Pop Tradicional: Yami Safdie – “Querida Yo”.

Yami Safdie – “Querida Yo”. Mejor Interpretación de Música Electrónica: CA7RIEL & Paco Amoroso y Fred again.. – “Beto’s Horns (Fred Remix)”.

CA7RIEL & Paco Amoroso y Fred again.. – “Beto’s Horns (Fred Remix)”. Mejor Interpretación Urbana: Bizarrap & Daddy Yankee – “Bzrp Music Sessions Vol. 0/66”; Milo J ft. Trueno – “Gil”.

Bizarrap & Daddy Yankee – “Bzrp Music Sessions Vol. 0/66”; Milo J ft. Trueno – “Gil”. Mejor Canción Urbana: Bizarrap & Daddy Yankee – “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions Vol. 0/66”.

Bizarrap & Daddy Yankee – “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions Vol. 0/66”. Mejor Álbum de Rock: 1915 – “Ceremonia”; Fito Páez – “Shine”.

1915 – “Ceremonia”; Fito Páez – “Shine”. Mejor Canción de Rock: Fito Páez – “Las Fuerzas Armadas Del Amor”; Dillom – “Rojo Profundo”.

Fito Páez – “Las Fuerzas Armadas Del Amor”; Dillom – “Rojo Profundo”. Mejor Álbum Pop/Rock: Emmanuel Horvilleur – “Mi Año Gótico”; Usted Señalemelo – “Términos & Condiciones”.

Emmanuel Horvilleur – “Mi Año Gótico”; Usted Señalemelo – “Términos & Condiciones”. Mejor Canción Pop/Rock: CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting – “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”.

CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting – “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”. Mejor Álbum de Música Alternativa: Babasónicos – “CUERPOS, Vol. 1”; CA7RIEL & Paco Amoroso – “Free Spirits”.

Babasónicos – “CUERPOS, Vol. 1”; CA7RIEL & Paco Amoroso – “Free Spirits”. Mejor Canción Alternativa: Dante Spinetta – “El Reset”.

Dante Spinetta – “El Reset”. Mejor Álbum Folclórico: Milo J – “La Vida Era Más Corta”.

Milo J – “La Vida Era Más Corta”. Mejor Álbum de Tango: Aníbal Berraute – “Neopía”; Lidia Borda & Ariel Ardit – “Somos”; Pablo Jaurena – “Fueyerías”; Quinteto Astor Piazzolla – “Le Grand Tango”.

Aníbal Berraute – “Neopía”; Lidia Borda & Ariel Ardit – “Somos”; Pablo Jaurena – “Fueyerías”; Quinteto Astor Piazzolla – “Le Grand Tango”. Mejor Música para Medios Visuales: “Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video)” – Sergei Grosny.

“Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video)” – Sergei Grosny. Mejor Diseño de Empaque: “La Vida Era Más Corta” – Milo J.

“La Vida Era Más Corta” – Milo J. Productor del Año: Santiago Ruiz “Tatool”; Federico Vindver.

Santiago Ruiz “Tatool”; Federico Vindver. Mejor Video Musical Versión Larga: CA7RIEL & Paco Amoroso – “FREE SPIRITS (The Film)”. Del rock y el urbano al tango y la producción La presencia argentina atraviesa diferentes generaciones y escenas. Fito Páez consiguió nominaciones en álbum y canción de rock, mientras que Dillom compite con “Rojo Profundo”. Babasónicos, Emmanuel Horvilleur, Usted Señalemelo y Dante Spinetta amplían la representación dentro del rock y la música alternativa.