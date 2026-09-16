La hija de Emanuel Ortega habló tras la supuesta interna por la boda con Julieta Prandi

En Puro Show hablaron con la hija de Emanuel Ortega y dejó una clarísima opinión sobre la ausencia de los hermanos de su papá en el casamiento.

El casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi generó una enorme repercusión en el mundo del espectáculo. Lo que llamó la atención fue la ausencia de algunos de los hermanos del artista, ya que la única que asistió fue Julieta Ortega, quien no querría a la modelo según los dichos de Yanina Latorre.

"No me nombres, pero es real lo que estás contando, Julieta en la intimidad dice que Prandi es una conch... Llegó para dividir la familia y no puede creer cómo su hermano está ciego y se deja llevar de las narices por Julieta", expresó la amiga de Julieta Ortega en diálogo con Yanina Latorre. Además, agregó que "se hace la mosquita muerta, pero es malísima".

En medio de todo esto, quien decidió romper el silencio fue India, hija de Emanuel: "Estoy muy contenta, Julieta es una persona increíble que a mi papá le hace muy bien. Juli es una persona que te trae mucha luz y a mi papá lo empujó mucho a seguir con la música... Es una madre excelente con sus hijos y la quiero mucho como madrastra, somos una familia muy unida".

La palabra de la hija de Emanuel Ortega tras la supuesta interna familiar por la boda con Julieta Prandi Respecto a la ausencia de los hermanos de Emanuel en la boda, India Ortega fue contundente: "Es muy fácil criticar sin estar dentro de la situación, tenemos asados familiares y simplemente no estamos grabando ni compartimos todo lo que hacemos como familia. Que yo sepa no hay ningún tipo de problema con nadie".