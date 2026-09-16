Expusieron internas del pasado entre Luciana Salazar y Julieta Prandi: "Le puso los puntos"

Luego de que Prandi y Emanuel Ortega dieran el "sí" por civil, en Sálvese Quien Pueda dieron a conocer los conflictos que hay entre las modelos.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron un importante paso en su relación este martes 15 de septiembre: se casaron por civil en San Isidro, después de seis años juntos. La pareja celebró la unión rodeada de familiares y amigos, aunque la ausencia de algunos integrantes de la familia Ortega llamó la atención.

Los hermanos de Emanuel y su prima, Luciana Salazar, no estuvieron presentes en la ceremonia, una situación que rápidamente despertó versiones sobre una posible interna familiar. La situación tomó mayor relevancia luego de que la modelo compartiera un sugestivo mensaje en sus historias de Instagram.

Esto fue lo que contaron en Sálvese Quien Pueda sobre Luciana Salazar "La forma en la que tratas a otros es un reflejo de cómo te sientes contigo mismo", publicó Luciana, una frase que muchos interpretaron como una indirecta en medio del casamiento de su primo.

En Sálvese Quien Pueda, Majo Martino aportó información sobre el supuesto conflicto entre la modelo y Prandi. Según contó la panelista, la relación entre ambas estaría atravesada por una vieja tensión.

El mensaje que publicó la modelo en sus historias de Instagram. Captura de pantalla Salazarluli. "Estaría teniendo problemas con la familia Ortega y con Julieta Prandi no se saluda desde Poné a Francella. Se llevan mal con algunas cuestiones. El anterior Año Nuevo, Luciana no la saludó a Julieta Prandi y Evangelina le puso los puntos", relató Martino.