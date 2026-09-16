Ana Paula Dutil rompió el silencio tras el casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel, decidió romper el silencio luego de la boda con la actriz y fue contundente con sus declaraciones.

El martes 15 de septiembre, Julieta Prandi y Emanuel Ortega tomaron la decisión de casarse por civil para que su historia de amor siga creciendo. En medio de las celebraciones, Ana Paula Dutil, expareja del músico, rompió el silencio y no dudó en opinar sobre la boda del momento.

Luego de firmar y ya festejando su casamiento, ambos decidieron romper el silencio: "La idea era que no lo supieran hasta que se enteraron", comentó Prandi. Por el lado de Emanuel, subrayó que "en realidad no le avisamos a nadie hasta ayer. Quisimos hacer algo muy tranquilo".

Karina Iavícoli en LAM contó que se contactó con la madre de los hijos de Emanuel Ortega tras los dichos en el programa de Yanina Latorre sobre una supuesta interna entre la hermana del músico con Julieta Prandi: "Se habló un montón y la incluyeron a Ana Paula en ese decir; por eso se me ocurrió escribirle".

La palabra de Ana Paula Dutil tras el casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega La periodista le comenzó hablando sobre sus hijos y Ana Paula no dudó en contestar: "La quieren mucho a Julieta y eso dice mucho para mí y me parece muy importante. Siempre el amor se celebra. Les deseo lo mejor, que sean muy felices y no quiero hablar en este momento porque es el momento de Julieta y Emanuel".