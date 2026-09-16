¡Lengua karateca! Moria Casán fulminó a Susana Giménez en El Trece: "Jubilada de..."

Moria Casán no dudó en arremeter contra la estrella de Telefe y dejó durísimas declaraciones que sorprendieron a todos.

Moria Casán y Susana Giménez protagonizan la polémica del momento en el mundo de la farándula. Todo comenzó con las declaraciones que realizó la conductora, que sonaron totalmente irónicas al oído de la conductora de El Trece, quien no dudó en arremeter contra ella.

La diva fue consultada por el papel de Leticia Bredice en la serie de La One e inmediatamente fue tajante: "No me hagan preguntas ridículas porque no les voy a contestar". Lo que más llamó la atención fue la opinión que lanzó sobre Moria tras la consulta de los periodistas de espectáculos.

Uno de los cronistas le expresó que Moria Casán había hablado muy bien de ella y allí Susana Giménez sorprendió con su respuesta: "Ya sé, ahora está tranquila y exitosa. La entiendo, siempre nos hemos querido... Yo nunca le contesté las cosas que me decía, pero la entiendo", sentenció con cierta ironía.

La respuesta de Moria Casán a Susana Giménez Fiel a su estilo, Casán no se quedó callada y la fulminó: "No me mueve la aguja la Giménez. Ella es como una retirada espiritual... Ella es como una jubilada del éxito". En ese instante dejó sin palabras a sus compañeros y explicó a qué se refería con esta frase.

Moria Casán contra Susana Giménez. Captura de video / El Trece. "Si no estás trabajando, vivís en otro país y venís a hacer sociales, no estás en actividad. Yo la última vez que estuve en el Teatro Colón me aplaudieron de pie todos por el premio de los cuarenta años de trayectoria teatral sin faltar un solo día", sentenció Casán.