Susana Giménez vivió un momento de pánico en plena entrevista

La conductora estaba siendo consultada por su futuro en la televisión y se llevó un gran susto por un inesperado motivo.

Susana Giménez volvió a referirse a su futuro profesional y habló en Puro Show sobre la posibilidad de regresar a la televisión. Consultada sobre un posible regreso durante 2026, la diva fue contundente: "Este año me parece que no. Tampoco se van a enloquecer porque no vaya".

La conductora también confirmó que actualmente no tiene contrato vigente con Telefe. "Mi contrato ya pasó”, explicó al hablar sobre su presente laboral.

Esto fue lo que dijo Susana Giménez en Puro Show Al recordar los años que pasó al frente de su programa, Susana destacó especialmente el vínculo que construyó con los espectadores y el cariño que recibió a lo largo de su trayectoria. "Fue una época fabulosa. Todo lo que ustedes ven es amor", expresó la actriz.

En ese sentido, recordó algunos de los momentos que marcaron su programa y que todavía permanecen en la memoria del público. "Uno no se da cuenta cuando hacés que la gente se ría", señaló Susana, antes de mencionar "las perlas, todas mis equivocaciones, el dinosaurio" y otros episodios que surgían espontáneamente durante las emisiones. "Todo lo que me sale de adentro", dijo la presentadora.

La conductora dijo que este año no volverá a la televisión. Captura de pantalla Youtube Eltrece. De cara al próximo año, la posibilidad de volver a la televisión tampoco está confirmada, ya que la diva tiene otros proyectos profesionales. "No es seguro, el año que viene tengo que filmar la película, un documental", comentó Giménez.