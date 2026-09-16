La reacción de Jorge Rial tras un dato que salió a la luz sobre el entorno de Tini Stoessel

El escándalo que involucra a la familia de la artista sigue latente y Jorge Rial se mostró sorprendido tras una información que salió a la luz.

El escándalo entre Tini Stoessel y su familia es sin lugar a dudas el tema del momento en los programas de espectáculos. Lo que llamó la atención de todos es el llamativo posteo que compartió Jorge Rial, conductor de C5N, quien decidió hacer una pequeña pero fuerte referencia a la polémica por la que está atravesando la cantante.

Mientras Tini Stoessel decidió hablar en sus shows de la gira "Futttura" sobre su salud mental y en quiénes se apoya constantemente, sus padres mantienen un silencio brutal. De hecho, Mariana Muzlera fue interceptada por un cronista de Intrusos en el aeropuerto y no emitió ninguna declaración.

Jorge Rial decidió compartir la editorial de Carlos Pagni y su opinión sin lugar a dudas sacudió a los usuarios: "Gente muy oscura alrededor de Tini. Pero nadie los nombra y se prefiere frivolizar".

El posteo de Jorge Rial haciendo referencia a la polémica de Tini Stoessel tras la editorial de Carlos Pagni El posteo de Jorge Rial. X / @rialjorge. En la editorial que Carlos Pagni realizó en LN+, fue contundente respecto a las personas con las que se relaciona la artista: "En un video que publicó Tini Stoessel, la vamos a ver viajando en un avión de Scatturice (abogado) a París para comprar su vestido de novia. De dónde viene la relación de Rodrigo de Paul, Stoessel con Scatturice... Todos están en Miami".

Qué se sabe sobre el escándalo de Tini Stoessel y su padre El abogado de los padres de Tini Stoessel sostuvo días atrás en canal América que "lo único que les puedo decir es que él recibió por parte de un apoderado de Tini Stoessel una serie de requerimientos de documentación que, en su momento, Alejandro se la remitió y hasta el momento no han tenido más novedades".