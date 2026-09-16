La tremenda desubicación de Horacio Pagani en vivo que tuvo que ser censurada

El periodista quiso opinar sobre el problema que enfrenta una celebridad argentina, pero terminó cruzando el límite con sus palabras.

Horacio Pagani ha dado nuevamente de que hablar luego de que lanzara al aire de Bendita una polémica frase sobre Daniela Celis que obligó a Tamara Pettinato a intervenir para frenarlo y evitar que continuara con su comentario.

Todo ocurrió mientras en el programa repasaban las imágenes de la exparticipante de Gran Hermano en Patria y Familia, donde se había mostrado angustiada al hablar sobre su situación sentimental y la falta de intimidad durante su soltería.

Daniela Celis confesó que hace tiempo no tiene relaciones sexuales. Captura de pantalla Youtube LUZU TV. En un principio, el panelista no comprendió el motivo por el que Daniela estaba llorando. Fue entonces cuando Pettinato intervino para explicarle: "Horacio, no sé si entendiste, la chica lloraba porque no tiene con quién tener sexo".

La respuesta del periodista generó tensión en el estudio. "Esto salió por televisión. Ya me di cuenta. ¿Va a llorar a la televisión porque no tiene sexo? La agarra una manifestación de tipos y se la...", dijo Horacio Pagani, antes de que pudiera terminar la frase.