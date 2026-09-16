Cuál fue la reacción de Camila Galante al revelarse que dejaría a Leandro Paredes estar con otras mujeres

Santiago Riva Roy aseguró que existe un pacto en la pareja donde Galante le permite al futbolista "hacer lo quiera". ¿Cómo reaccionó Camila al respecto?

Leandro Paredes es nuevamente noticia, pero esta vez no tiene que ver con su carrera como futbolista. En El Ejército de LAM, Santiago Riva Roy sacó a la luz detalles sobre la vida personal del deportista que han dado mucho de qué hablar en las últimas horas.

"Paredes, que está haciendo de las suyas, tiene un acuerdo con su señora, un acuerdo donde él le banca a toda la familia de ella y ella no tiene problemas de que él haga de las suyas. No es infiel porque ella le deja voltearse a todo lo que él quiera y él banca toda la familia de ella. Tiene una pareja abierta solo del lado de él. Ella es fiel, pero él puede hacer lo que quiera", contó el periodista.

Esto fue lo que contó Santiago Riva Roy en El Ejército de LAM sobre Leandro Paredes Luego, Riva Roy reveló que la figura de Boca tiene dos conflictos: uno con su padre, porque le reclama que le da plata a la familia de Camila Galante pero a él no; y otro por el pacto que tiene con su pareja.

"Varias mujeres de la Selección se enojan con Camila, que lo deja hacer cualquiera a su marido y sienten que, durante los partidos de la Selección que van a haber acá en Argentina, están con miedo porque apuntan a dos cosas: una a Camila por dejar que su marido haga lo que quiera y dos al hermano de Tini, Francisco, porque en las fiestas en la casa del hermano de Tini es donde suceden los asaditos y las volteadas", detalló Riva Roy.