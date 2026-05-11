Edith Hermida mandó al frente a Horacio Pagani y reveló su inesperada costumbre con otros hombres: "Se la pasa..."

La conductora de Bendita expuso una intimidad de Pagani en Almorzando con Juana y dejó a todos los invitados sin palabras.

Durante su paso por Almorzando con Juana, Pablo Fábregas recordó una incómoda situación que vivió con una mujer japonesa a la que saludó con un beso creyendo que era una costumbre normal. El actor contó que tuvo que explicarle que, en Argentina, ese gesto no tiene una connotación sexual y aseguró que la experiencia le hizo notar las enormes diferencias culturales que existen entre los países.

En medio del debate sobre las diferencias culturales, Pepe Cibrián aportó otro ejemplo y señaló: "En cambio, los rusos se dan besos en la boca, piquitos, entre hombres. Es común. Acá tampoco te das un piquito a alguien que no conozcas". "Y entre hombres menos que menos", sumó Juana Viale.

Edith Hermida en Almorzando con Juana 2 La conductora de Bendita estuvo en Almorzando con Juana. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

Fue entonces cuando Edith Hermida sorprendió a todos con una inesperada confesión sobre Horacio Pagani: "Yo trabajo con Pagani y se la pasa dándole picos a todos los hombres"

Lejos de quedarse ahí, la conductora de Bendita dio más detalles sobre esa costumbre del periodista deportivo: "Hace una apuesta y quiere pico. O sea, es raro", contó Hermida.