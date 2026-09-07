Siguen las salidas en TN: otra figura dejó la señal tras años de trabajo y contó el motivo

La ola de salidas en TN sigue y en las últimas horas un conocido integrante se despidió en pleno vivo, sorprendiendo a todos.

En el mundo de la televisión, los cambios y salidas de las figuras son recurrentes y en las últimas horas un conocido integrante de TN confirmó que se va de la señal tras años trabajando. La noticia causó un asombro total y él, en su despedida, decidió dar a conocer el motivo por el que tomó la decisión.

Se trata del querido Miguel Paradiso, dibujante de Cámara del Crimen, programa de Ricardo Canaletti. Miguel trabajó codo a codo con el conductor ilustrando las escenas de los crímenes más fuertes y su salida marcó el fin de una era en la señal Todo Noticias.

"Ricardo, quiero agradecer a la audiencia. Un mensaje a todos, que han sido y son tan amables con nosotros. La verdad, lo que yo recibo a través de Cámara del Crimen, son elogios a vos, a mí, y es increíble como saluda la gente y agradece", comenzó diciendo Miguel Paradiso en el inicio de su despedida.

Otra figura anunció su salida de TN en pleno vivo Luego, agregó: "Quiero avisar que me voy del programa, por razones de fuerza mayor. Me voy porque ya la parte económica del canal conoce mi problema. Así que me voy y para siempre". De esta manera dejó en claro el motivo que lo llevó a tomar la decisión.