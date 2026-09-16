La fuerte reacción de Julieta Prandi ante los rumores de interna por su boda con Emanuel Ortega: "Hay que..."

Julieta Prandi se mostró molesta por el rumor que corrió en las últimas horas y decidió hablar sin filtro en Intrusos.

Luego de lo que fue el hermoso casamiento entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, salió a la luz una supuesta interna que involucra a los hermanos del artista. Todo surgió en Sálvese Quien Pueda, programa de Yanina Latorre, y la modelo no dudó en salir a hablar tras los dichos.

Los hermanos no asistieron al casamiento debido a compromisos profesionales, aunque la conductora contó una historia diferente: "Bueno, les cuento lo que dice una amiga de Julieta Ortega. No me nombres, pero es real lo que estás contando, Julieta en la intimidad dice que Prandi es una conch... Llegó para dividir la familia y no puede creer cómo su hermano está ciego y se deja llevar de las narices por Julieta".

Julieta Ortega, si bien no fue a la ceremonia, sí asistió al almuerzo y hasta compartió una imagen del flamante matrimonio. En medio de todo esto, Prandi fue contundente y se la pudo notar furiosa por la información que dieron en el ciclo de canal América: "Me casé, estoy feliz y no estoy distanciada, estoy bárbara con todos. Hay que tener responsabilidad cuando uno dice cualquier cosa al aire".

Julieta Prandi rompió el silencio tras los rumores de interna familiar Además, aclaró que no quiere empañar un "día tan hermoso por algo que no existe y que le quieren dar entidad". En otra parte, subrayó que al casamiento decidieron mantenerlo privado y que deseaban evitar a la prensa y celebrar solamente el momento junto a amigos y familiares.