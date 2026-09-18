Se supo cómo evoluciona Mirtha Legrand tras su reciente internación: "Está aislada"

Según Guillermo Lobo, conductor en TN, la diva de la televisión argentina presentó leves mejoras en su salud: los detalles.

El estado de salud de Mirtha Legrand ha generado una profunda preocupación en las últimas dos semanas. Todo comenzó con un cuadro gripal. Esta situación inicial la obligó a suspender sus compromisos, guardar reposo y encender las primeras alarmas en su entorno íntimo y laboral.

Sin embargo, en la jornada del viernes, el cuadro respiratorio original se agravó hasta derivar en una neumopatía. Por el presente contexto, se tomó la decisión de trasladarla e internarla en el Sanatorio Mater Dei. El objetivo de la hospitalización fue poder monitorear de cerca su saturación de oxígeno, administrarle medicación específica y mantenerla bajo un control clínico riguroso, tomando todas las precauciones lógicas y necesarias acordes a su edad.

Las últimas actualizaciones La conductora evoluciona en su estado. IG @guillelobojujuy En medio del hermetismo, la actualización más reciente sobre su cuadro fue brindada por el periodista y conductor de TN, Guillermo Lobo. A través de sus redes sociales, el comunicador publicó un parte a las 21:31 horas confirmando que el diagnóstico actual es, concretamente, una neumonía. Llevando un poco de tranquilidad al público y a sus colegas, el periodista informó que la conductora registró una "leve mejora en la última hora".

Respecto a las condiciones de su estadía en la clínica, Lobo detalló que Mirtha "está aislada en una sala para darle más calma y privacidad", manteniéndola al margen de cualquier estímulo externo que pueda alterarla. Por el momento, el equipo médico del Mater Dei continúa evaluando su evolución, de continuar mejorando, el próximo parte médico se brindaría el lunes.

Último parte médico El comunicado del Sanatorio Mater Dei. Archivo MDZ "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes", informó el hospital.