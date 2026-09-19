Tres niveles de alerta: cómo actuarán las escuelas de Mendoza ante el Súper Niño

Mendoza se prepara para el Súper Niño , que, según indican los especialistas, se sentirá con mayor intensidad a partir de octubre . En este contexto, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) elaboraron un protocolo de actuación ante lluvias y tormentas, que contempla tres niveles de alerta: verde, amarillo y rojo.

En simultáneo, desde la Subsecretaría de Infraestructura Escolar informaron que actualmente están trabajando en 352 edificios escolares , aunque adelantaron que probablemente no finalizarán todas las intervenciones antes del verano.

Un ejemplo de los inconvenientes que pueden presentarse en los edificios escolares ocurrió este martes, cuando se desprendió un pedazo de yeso del techo de la escuela Chacabuco , de Rodeo de la Cruz. Frente a este situación, desde la DGE indicaron que "no quiere decir que todas las escuelas estén en esas condiciones" y subrayaron estar trabajando para "afrontar el fenómeno del Súper Niño".

Se espera que el Súper Niño comience a sentirse con mayor intensidad a partir de octubre.

Ante posibles eventos extremos asociados al Súper Niño, Mendoza elabora estrategias de prevención. Según especificó el Gobierno provincial, el eje central es "prepararse antes de que ocurran los eventos, fortaleciendo la infraestructura, mejorando la información disponible y articulando la respuesta de los organismos públicos".

En este contexto, la DGE informó su plan de acción, articulado con la Dirección de Defensa Civil.

"Tenemos un protocolo de actuación ante lluvias y tormentas donde vamos a seguir todas las recomendaciones que nos irá dando Defensa Civil y todas las áreas del Comité provincial creado para esta eventualidad", indicó a MDZ Radio 105.5 Carlos Daparo, subsecretario de Infraestructura Escolar.

En esta línea, el funcionario explicó que el protocolo contempla tres niveles de alerta, que determinarán los pasos a seguir:

Nivel verde: cuando hay lluvias normales, sin afectación del servicio.

cuando hay lluvias normales, sin afectación del servicio. Nivel amarillo: cuando hay lluvias intensas, con afectaciones.

cuando hay lluvias intensas, con afectaciones. Nivel rojo: cuando existe un riesgo para la comunidad educativa.

"Los equipos directivos nos irán indicando cuál es el estado general de la escuela e iremos viendo si hay alguna anomalía para nosotros poder intervenir. En función del nivel, hay distintos tipos de intervenciones", añadió Daparo.

El trabajo en las escuelas

Según detalló el funcionario, Infraestructura Escolar está actualmente trabajando en los techos de 352 escuelas que presentan problemas de distinta magnitud, pero que requieren intervención de cara al escenario que podría experimentar la provincia en los próximos meses.

Se desprendió un pedazo de yeso del techo de un aula de la escuela Chacabuco se desprendió y cayó al suelo. Gentileza

"Tenemos 352 techos que estamos atendiendo en forma simultánea. Todavía nos quedan algunos techos y vamos a seguir trabajando durante todo el año. Puede ser que llegue El Niño y que no hayamos podido intervenir ese techo porque lo hacemos en función de la gravedad, y muchas veces cuando hacemos la inspección nos encontramos con trabajos que llevan más tiempo que el planificado inicialmente", detalló.

En tanto, Daparo aseguró que la DGE trabaja de manera permanente en los establecimientos educativos y mencionó que ya cuentan con licitaciones por más de $60.000 millones para continuar con las tareas en las escuelas.