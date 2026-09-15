Pasé y miré: se cayó el techo de una escuela de Guaymallén

Los padres de la escuela Chacabuco de Rodeo de la Cruz están muy preocupados por las condiciones del edificio. Hoy se cayó parte del techo de un aula.

Parte del techo de un aula de la escuela Chacabuco se desprendió y cayó al suelo.

Un lector de MDZ y papá de un alumno de la escuela Chacabuco de Rodeo de la Cruz denunció que esta mañana se cayó parte del techo de un aula cerca de la puerta de ingreso y que de milagro la situación no pasó a mayores.

"Estaba entrando al aula y se le cayó el techo a dos niños. Esto pasó esta mañana", contó el papá preocupado por las condiciones de la infraestructura de la institución.

"A uno de le tiró los lentes y al otro le hizo un rayón en la cara. La mamá firmó un acta y quedó en nada", agregó.

La escuela Chacabuco. Captura Street View Qué pasó en la escuela La escuela Chacabuco está ubicada en la calle Ramón Ferrer de Guaymallén. En el aula donde ocurrió el accidente se puede ver el hueco en el yeso del techo que deja al descubierto la losa y los restos de material de construcción sobre el piso.