Qué dijo el director de la escuela de La Matanza donde se disparó un arma que llevó un estudiante de 15 años

El director de la escuela de la Matanza, a la que fue un alumno con un arma escondida en la mochila y que se disparó accidentalmente, habló del caso que conmociona a la comunidad educativa.

Alberto Bean, director del Instituto Jesús María Plaza, se mostró apesadumbrado por el episodio ocurrido este martes en el establecimiento de Villa Dorrego, La Matanza, donde un alumno de 15 años ingresó con un arma de fuego. "Algo nos está pasando como sociedad si un menor viene a la escuela con un arma", sostuvo el directivo. Bean señaló además que deberá concurrir a la comisaría para prestar declaración y que no brindará detalles sobre lo que manifestó el alumno.

El adolescente y el arma secuestrada Aunque no precisó si comenzarán a realizarse revisiones de mochilas, Bean explicó que se trabajará con los equipos correspondientes y que el miércoles participarán grupos de ayuda para abordar lo sucedido. El director indicó que se activó el protocolo previsto para este tipo de situaciones y que se mantendrá el diálogo con las familias de los estudiantes. "Son menores y hay cuestiones que tenemos que abordar", señaló, y confirmó que este miércoles habrá clases y también una reunión con la comunidad educativa para analizar lo ocurrido.

El episodio ocurrió este martes en el Instituto Jesús María Plaza, ubicado en las inmediaciones de Benjamín Matienzo al 6200 y Mañasco, en Villa Dorrego. Según fuentes policiales, el adolescente llegó al establecimiento con un revólver calibre .32 escondido dentro de su mochila. Cuando ingresó al aula y arrojó el bolso al piso, se produjo una detonación que generó alarma entre los alumnos y docentes. Pese al disparo, no hubo personas heridas.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el disparo fue accidental y no estuvo dirigido contra ninguna persona. El adolescente no habría amenazado ni apuntado contra compañeros, docentes o autoridades. El arma fue posteriormente secuestrada por los efectivos y tenía cinco cartuchos intactos y uno percutado, compatible con la detonación ocurrida dentro del aula. El episodio fue detectado por el estruendo, que llevó a las autoridades escolares a dar aviso inmediato a la Policía.

Tras la llegada de los efectivos, los policías se entrevistaron con Bean, quien confirmó que uno de los alumnos había ingresado al colegio con un arma de fuego. El revólver, calibre .32, no tenía marca visible, aunque conservaba numeración, y quedó secuestrado para las pericias correspondientes. La madre del adolescente también se presentó ante las autoridades y aseguró que desconocía cómo su hijo había obtenido el arma. Según su declaración, el revólver pertenecería al padre del menor, quien se habría retirado de la vivienda después de una discusión.