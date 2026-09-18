Mendoza bajo alerta: nieve, Zonda y ráfagas de 75 Km/h a lo largo del día

El Sistema de Alerta del SMN emitió una serie de advertencias para este sábado por fenómenos que afectarán distintas zonas de la provincia.

Se anticipa Zonda durante todo el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este sábado 19 de septiembre en Mendoza, por nevadas, vientos fuertes y Zonda en distintas zonas de la provincia.

Según el SMN, hay alerta amarilla por nieve en toda la cordillera provincial: “El área será afectada por nevadas de variada intensidad y chaparrones de nieve, con ocasionales tormentas. Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 30 y 50 centímetros, que pueden ser superados de forma local”, indicaron.

El SMN emitió un alerta por nevadas para este sábado en Mendoza. También esta zona se encuentra bajo alerta amarilla por viento: “El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h. En las áreas más bajas del sur de Mendoza soplarán vientos del sector oeste con intensidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 75 km/h”, se detalla.

Por último, tanto en la zona baja de Malargüe como en la precordillera de Luján de Cuyo y Las Heras, hay alerta amarilla por Zonda: “El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h”.

Hay alerta por Zonda, que el domingo se extendería al llano. Así estará el tiempo este sábado en Mendoza Viento: viento norte desde las 10 hasta aproximadamente las 2 del domingo, principalmente en la franja Este de la provincia, zona Este, Valle de Uco y zona Sur. En la zona Este se prolongará hacia la madrugada del domingo. Viento Zonda, en general leve, desde las 12, con probable prolongación hacia la madrugada del domingo. Afectará prácticamente toda la precordillera de la provincia, la zona Sur de Malargüe, Malargüe y Valle de Uco. No se descarta su presencia en el Valle de Uspallata.

viento norte desde las 10 hasta aproximadamente las 2 del domingo, principalmente en la franja Este de la provincia, zona Este, Valle de Uco y zona Sur. En la zona Este se prolongará hacia la madrugada del domingo. Viento Zonda, en general leve, desde las 12, con probable prolongación hacia la madrugada del domingo. Afectará prácticamente toda la precordillera de la provincia, la zona Sur de Malargüe, Malargüe y Valle de Uco. No se descarta su presencia en el Valle de Uspallata. Nubosidad: en el llano, cielo despejado, con condición seminublada desde las 15 únicamente en la zona Sur.

en el llano, cielo despejado, con condición seminublada desde las 15 únicamente en la zona Sur. En Alta Montaña, nublado en la zona Sur, con comienzo de precipitaciones desde las 12. Desde las 15, el mal tiempo con precipitaciones se ampliará a toda la Alta Montaña de Mendoza. Se prevé un aumento de las precipitaciones desde las 18, que se prolongará durante la tarde, la noche de sábado y hacia el domingo.

Alta Montaña: nublado en la zona Sur, con comienzo de precipitaciones a las 12. Desde las 15, las precipitaciones se ampliarán a toda la Alta Montaña de Mendoza. Se prevé aumento de las precipitaciones desde las 18, con continuidad hacia el domingo. El pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este sábado se presentará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Se anticipan además tormentas en el sur provincial hacia la noche, que luego afectarían el Valle de Uco. Se espera que bahe el Zonda en Malargüe y zonas de la precordillera y nevadas en alta montaña. La mínima rondaría los 12 ºC y la máxima los 29 ºC.