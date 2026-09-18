Cierra el paso a Chile y comenzó a nevar en alta montaña

Tal como se esperaba, el tiempo comenzó a desmejorar en alta montaña y ya se registraron nevadas en Las Cuevas. La situación del paso a Chile.

Actualmente, el paso a Chile se rige por horario de verano -es decir que está abierto la 24 horas- pero el pronóstico de mal tiempo obligó a las autoridades a cerrar el túnel internacional Cristo Redentor. Mientras tanto, ya se reportaron nevadas en alta montaña.

Nieve en Las Cuevas Nevadas antes de la primavera A tres días del inicio de la primavera y con el funcionamiento del horario de verano en el paso a Chile, esta tarde se registraron nevadas en la zona de alta montaña. Según informaron desde el canal oficial de los bomberos voluntarios de montaña Uspallata, la nieve comenzó a caer cerca de las 16 en Las Cuevas.

El reporte meteorológico del Gobierno de Mendoza indica para hoy precipitaciones débiles, principalmente en los sectores norte y central. Para mañana, se espera cielo nublado en el sector sur, con precipitaciones débiles a partir del mediodía.

"Desde las 15 la zona de precipitaciones se ampliará, abarcando prácticamente toda la alta montaña, con aumento de intensidad especialmente en el sector sur. Esta situación se prolongará durante todo el sábado y hacia el domingo que continuará el mal tiempo, con precipitaciones moderadas a fuertes en toda la alta montaña", señala el parte oficial.

Este invierno en Las Cuevas se acumularon hasta cinco metros de nieve. Captura de video Cerraron el paso a Chile En medio de los festejos patrios por la independencia de Chile que atraen a miles de visitantes del vecino país a Mendoza, las autoridades informaron que cierra el paso a Chile por el pronóstico de mal tiempo en alta montaña que es probable que se extienda hasta el lunes a las 6.