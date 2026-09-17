Paso a Chile: se espera mal tiempo para el fin de semana y evalúan cerrar el túnel

Las autoridades informaron que mantendrán reuniones para decidir si mantienen el paso a Chile abierto o si lo cierran el fin de semana.

Se espera mal tiempo para el fin de semana en el paso a Chile.

Quienes tengan previsto cruzar el paso a Chile este fin de semana deben estar atentos antes de salir. Las autoridades del Complejo Fronterizo Los Libertadores, perteneciente al Sistema Integrado Cristo Redentor, advirtieron que se espera mal tiempo en alta montaña. Desde el miércoles rige el horario de verano.

Los caracoles en el paso a Chile. Gentileza El paso a Chile el fin de semana Para el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre se esperan precipitaciones y ráfagas de viento que podrían comprometer la transitabilidad segura del corredor. La información surge de la reunión del Comité de Coordinación Chilena y Argentina que se realizó este jueves por la tarde, donde los reportes técnicos de ambas vialidades dieron cuenta del escenario climático previsto para el fin de semana.

Frente a ese panorama, las autoridades chilenas decidieron no anticipar una resolución definitiva y convocaron a una nueva reunión binacional para este viernes a las 17 horas. La decisión sobre la habilitación o cierre del paso a Chile se comunicará a las 18 horas del mismo día.

Dado que la situación puede cambiar en pocas horas, las autoridades recomiendan no tomar decisiones de viaje basándose en información extraoficial. Para conocer el estado actualizado del paso a Chile, la recomendación es seguir únicamente las cuentas oficiales en X: @UPFronterizos y @CFLosLibertador, que son los canales donde se publicará la resolución definitiva una vez que el comité binacional se expida.

Desde el miércoles el paso a Chile está abierto las 24 horas. Walter Moreno/MDZ Horario de verano En general, el paso a Chile adopta el horario de verano -abierto las 24 horas- desde el 1 de septiembre pero este año las condiciones climáticas obligaron a postergar la medida hasta el miércoles 16 de septiembre.