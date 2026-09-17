Paso a Chile operativo: qué condiciones presenta la ruta hacia la cordillera

El paso a Chile se encuentra habilitado este jueves 17 de septiembre y mantiene el esquema de funcionamiento durante las 24 horas. El Sistema Integrado Cristo Redentor permite el tránsito de transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares en ambos sentidos.

Para quienes tengan previsto viajar entre Mendoza y Chile, el paso permanece operativo durante toda la jornada. De todos modos, las condiciones de la cordillera son monitoreadas de manera permanente y la situación puede cambiar si se presentan inconvenientes sobre la Ruta Nacional N°7.

Las primeras horas de este jueves vuelven a presentar temperaturas bajo cero en los sectores más altos de alta montaña. En Uspallata se registran 3°, mientras que en Punta de Vacas la temperatura llega a -5°.

En Puente del Inca se registran -8° y en Las Cuevas alcanza los -9°. El frío se mantiene especialmente en el tramo cercano al túnel internacional, aunque por el momento no impide la circulación.

El complejo Roque Carranza, en Horcones, también se encuentra operativo dentro del esquema habilitado para el tránsito internacional. Los viajeros deben consultar el estado actualizado antes de emprender el recorrido y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el corredor.

Pehuenche continúa cerrado

El Paso Pehuenche permanece cerrado este jueves y no registra tránsito internacional entre Mendoza y Chile.

Mientras el paso a Chile por Cristo Redentor permanece habilitado durante las 24 horas, el Paso Pehuenche continúa cerrado y no cuenta con tránsito internacional.

La situación de ambos cruces se define de acuerdo con las condiciones climáticas y los informes técnicos de los organismos que intervienen en el corredor. Por el momento, Cristo Redentor es la alternativa habilitada para el tránsito internacional entre Mendoza y Chile.

Quienes circulen por la cordillera deben tener presente que las condiciones pueden variar durante la jornada. Vialidad Nacional viene recomendando circular con precaución en alta montaña y portar cadenas durante la temporada invernal, especialmente ante la posibilidad de hielo o nieve sobre la calzada.