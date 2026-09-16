Paso a Chile habilitado: cómo es el estado del tiempo y de la ruta en alta montaña

Este miércoles 16 de septiembre, el paso a Chile se encuentra habilitado y presenta una novedad respecto de la jornada anterior, ya que permanecerá abierto las 24 horas, a partir de las 9.00.

La habilitación alcanza al transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares, que podrán circular en ambos sentidos. De esta manera, el corredor internacional amplía su horario luego de haber funcionado de 9.00 a 21.00 durante los últimos días.

Las temperaturas siguen siendo bajas en los distintos puntos del corredor, aunque son algo más moderadas que las registradas durante este martes. En Uspallata se registra 1°, mientras que en Punta de Vacas la temperatura llega a -5°.

En Puente del Inca se registran -8° y en Las Cuevas la marca alcanza los -9°. Las temperaturas bajo cero se concentran, nuevamente, en los sectores más altos del recorrido hacia el túnel internacional.

Para quienes tengan previsto viajar, es importante consultar el estado actualizado del paso a Chile antes de iniciar el recorrido. La transitabilidad de la Ruta Nacional N°7 y las condiciones meteorológicas son evaluadas de manera permanente.

El estado de la ruta 7 durante el martes

El cruce internacional amplió su horario este miércoles y estará habilitado durante todo el día para todo tipo de vehículos. Alf Ponce Mercado / MDZ

El último parte de Vialidad Nacional, emitido durante la mañana del martes, indicaba que el tramo de la Ruta Nacional N°7 entre Uspallata y la boca del túnel internacional Cristo Redentor estaba transitable con precaución para todo tipo de vehículos. El organismo advertía por la presencia de voladuras de nieve sobre la calzada y sectores de sombra con posible formación de hielo.

Además, equipos y personal de Vialidad Nacional trabajaban en distintos puntos del camino. En Las Cuevas, Puente del Inca y Punta de Vacas se registraba cielo despejado, visibilidad normal y vientos moderados, mientras que en Uspallata también había buena visibilidad y vientos moderados. El organismo recordó además la obligación de portar cadenas durante la temporada invernal y advirtió que la transitabilidad puede variar de acuerdo con la evolución del pronóstico meteorológico.

Pehuenche continúa sin tránsito internacional

En contraste con la situación de Cristo Redentor, el Paso Pehuenche permanece cerrado este miércoles y no cuenta con circulación internacional.

Así, durante esta jornada, el corredor Cristo Redentor es el cruce habilitado entre Mendoza y Chile. El sistema funciona para camiones, ómnibus y particulares y, desde las 9.00, permanecerá abierto durante 24 horas.