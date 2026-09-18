El paso a Chile continúa abierto: qué podría pasar durante el fin de semana

El Sistema Integrado Cristo Redentor continúa operativo durante las 24 horas este viernes, con tránsito habilitado para camiones, ómnibus y vehículos particulares en ambos sentidos. El paso a Chile funciona con normalidad, mientras las autoridades monitorean el pronóstico que anticipa posibles condiciones desfavorables para la cordillera durante el fin de semana.

La jornada se presenta con temperaturas más moderadas en algunos sectores del corredor internacional. En Uspallata se registran 6°, mientras que en Punta de Vacas la temperatura llega a -3°.

En los puntos más altos, el frío continúa presente: Puente del Inca registra -6° y Las Cuevas -7°. Por el momento, estas condiciones no impiden la circulación y el cruce internacional permanece operativo durante toda la jornada.

Sin embargo, la atención está puesta en la evolución del tiempo para las próximas horas. Un comunicado emitido este jueves por la coordinación del Complejo Fronterizo Los Libertadores advirtió sobre posibles condiciones meteorológicas desfavorables para el sábado 19 y domingo 20 de septiembre.

Según el documento, los pronósticos contemplan precipitaciones y ráfagas de viento en alta montaña , que podrían afectar la transitabilidad segura durante esas jornadas. Por este motivo, las autoridades de Argentina y Chile mantienen el monitoreo del corredor.

El comunicado también señala que la situación será evaluada en la reunión del Comité Binacional de Coordinación Chilena y Argentina prevista para este viernes. Allí se analizarían las condiciones previstas para el fin de semana y posteriormente se comunicaría la resolución correspondiente.

El movimiento en los pasos internacionales

Por el momento, Cristo Redentor es el único cruce internacional de Mendoza con tránsito habilitado, mientras que Pehuenche no registra circulación internacional.

Para quienes tengan previsto viajar durante este viernes o el fin de semana, se recomienda consultar el estado actualizado del cruce antes de iniciar el recorrido. La habilitación puede modificarse de acuerdo con los informes técnicos y la evolución de las condiciones meteorológicas en alta montaña.