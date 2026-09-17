El PBI dio una nueva señal de alerta: cayó 0,6% en el segundo trimestre a pesar del crecimiento interanual

La actividad económica argentina cayó en el segundo trimestre de 2026 un 0,6% en la medición desestacionalizadas, aunque mantuvo una expansión del 2% en la medición interanual. Según el Informe de avance del nivel de actividad (EMAE) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Producto Bruto Interno (PBI) perdió en casi todos los sectores durante los meses de abril, mayo y junio.

El comercio exterior fue clave El componente más dinámico de la demanda global fue el de las exportaciones de bienes y servicios reales. En términos interanuales, los despachos al exterior treparon un potente 13,7%, acumulando además un crecimiento trimestral desestacionalizado del 2,5%. Las importaciones, en cambio, sufrieron una contracción del 8,6% interanual y del 3,5% respecto al trimestre anterior, reflejando el menor nivel de demanda de insumos y equipos por parte de la producción local.

Otro de los datos alarmantes del informe fue el desempeño de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), indicador clave de la inversión productiva que registró una caída interanual del 11,1%. La caída de la inversión afectó a la mayoría de sus componentes. Equipos de transporte sufrieron un desplome del 22,1% (nacional -20,4% e importado -24,9%), maquinaria y equipo tuvo una caída del 15,2% i.a. (nacional -15,5% e importado -15,0%), Otras construcciones sufrió un retroceso del 8,2% y construcciones quedó casi neutro (-0,1%).

El consumo sin reacción El consumo privado mostró un virtual estancamiento en la comparación interanual con apenas un tenue avance del 0,4%. Sin embargo, al observar la serie desestacionalizada, la variable exhibió un claro deterioro al caer un 2,4% frente al primer trimestre del año. Por su parte, el consumo público profundizó el proceso de ajuste presupuestario con una retracción del -4,1% interanual y un descenso del -2,3% desestacionalizado.