Monotributo ARCA: qué pasa si no pagás antes del 21 de septiembre

Para evitar recargos, los monotributistas deben cancelar su saldo adeudado ingresando al portal de ARCA con clave fiscal y generar un VEP.

El incumplimiento de la fecha de vencimiento activa los intereses resarcitorios en el sistema de ARCA. Foto: Walter Moreno/Mdz con Moto G 24

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció que el vencimiento del Monotributo de septiembre operará el lunes 21, tras postergarse por caer en domingo la fecha habitual. Dejar pasar este límite no bloquea la posibilidad de pago, pero dispara de manera automática intereses resarcitorios y eventuales trabas burocráticas para el contribuyente.

Las consecuencias directas de la falta de pago Omitir la fecha límite fijada por el organismo genera recargos automáticos que impactan de forma inmediata en la cuenta del contribuyente. Al dejar pasar el vencimiento, el sistema comienza a calcular y sumar diariamente los correspondientes intereses resarcitorios sobre el saldo original adeudado.

Además del perjuicio económico por la acumulación de la deuda, este retraso conlleva la pérdida de beneficios fiscales. Específicamente, quienes abonan fuera de término pierden el premio por cumplimiento, lo que anula la posibilidad de acceder al reintegro anual destinado a los usuarios adheridos al débito automático.