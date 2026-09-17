PAMI impulsa los turnos online para agilizar los trámites presenciales

PAMI recuerda su sistema de atención con tres pasos digitales previos con los que busca reducir tiempos y organizar flujo en sucursales.

PAMI permite solicitar turnos desde su plataforma oficial para la atención presencial en agencias.Foto: ALF PONCE MERCADO/MDZ

La gestión de trámites presenciales en las agencias de PAMI requiere de una reserva previa a través de sus canales digitales oficiales. Para asegurar la atención en las sucursales y evitar esperas innecesarias, los afiliados deben ingresar a la plataforma web o a la aplicación móvil del organismo para completar un breve procedimiento virtual antes de concurrir personalmente.

Cómo elegir el trámite a realizar El procedimiento se inicia al presionar la opción “Turnos en agencia” en la pantalla principal de la aplicación Mi PAMI. En esa primera etapa, denominada “Elegí el trámite”, la plataforma ofrece un buscador para ingresar la gestión deseada o un menú desplegable con opciones predeterminadas. Entre las solicitudes disponibles figuran:

Afiliación de hijos/as estudiantes hasta 25 años inclusive.

Afiliación de hijos/as menores del titular y/o cónyuge hasta los 21 años.

Afiliación de nietos/as con discapacidad mayores de edad.

Afiliación de padre o madre, entre otras. Elegir el día y horario con anticipación agiliza las gestiones presenciales de los afiliados. Foto: Télam Selección de fecha y confirmación final Tras definir la gestión, el sistema avanza a la segunda instancia: “Seleccioná fecha y horario”. Allí se despliega un calendario digital que permite elegir el día de la semana y la franja horaria que mejor se adapten a la disponibilidad del usuario.

El proceso concluye en la tercera fase, etiquetada como “Confirmá el turno”. La pantalla muestra una sección con el “Detalle del turno”, donde se verifican la gestión elegida, los datos personales del afiliado y la fecha asignada. Para finalizar la reserva, solo basta con presionar el botón verde de “Confirmar”.