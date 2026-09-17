PAMI impulsa los turnos online para agilizar los trámites presenciales
PAMI recuerda su sistema de atención con tres pasos digitales previos con los que busca reducir tiempos y organizar flujo en sucursales.
La gestión de trámites presenciales en las agencias de PAMI requiere de una reserva previa a través de sus canales digitales oficiales. Para asegurar la atención en las sucursales y evitar esperas innecesarias, los afiliados deben ingresar a la plataforma web o a la aplicación móvil del organismo para completar un breve procedimiento virtual antes de concurrir personalmente.
Cómo elegir el trámite a realizar
El procedimiento se inicia al presionar la opción “Turnos en agencia” en la pantalla principal de la aplicación Mi PAMI. En esa primera etapa, denominada “Elegí el trámite”, la plataforma ofrece un buscador para ingresar la gestión deseada o un menú desplegable con opciones predeterminadas. Entre las solicitudes disponibles figuran:
Afiliación de hijos/as estudiantes hasta 25 años inclusive.
Afiliación de hijos/as menores del titular y/o cónyuge hasta los 21 años.
Afiliación de nietos/as con discapacidad mayores de edad.
Afiliación de padre o madre, entre otras.
Selección de fecha y confirmación final
Tras definir la gestión, el sistema avanza a la segunda instancia: “Seleccioná fecha y horario”. Allí se despliega un calendario digital que permite elegir el día de la semana y la franja horaria que mejor se adapten a la disponibilidad del usuario.
El proceso concluye en la tercera fase, etiquetada como “Confirmá el turno”. La pantalla muestra una sección con el “Detalle del turno”, donde se verifican la gestión elegida, los datos personales del afiliado y la fecha asignada. Para finalizar la reserva, solo basta con presionar el botón verde de “Confirmar”.
Qué trámites pueden hacerse presencial
A lo largo de los últimos años, PAMI ha digitalizado gran parte de sus trámites para acelerar las gestiones desde la plataforma web o la aplicación móvil. Sin embargo, el sistema de turnos en agencias garantiza que quienes prefieren atención personalizada o deban presentar documentación física en papel puedan resolver sus consultas presencialmente y de forma ordenada en cualquier sucursal del país.