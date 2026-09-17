Plazo fijo: qué bancos pagan más este 17 de septiembre

El plazo fijo ofrece tasas de interés dispares este 17 de septiembre, con entidades financieras digitales captando clientes con rendimientos superiores al 23%.

Buscar la mejor tasa para armar un plazo fijo es fundamental para cuidar el valor de los ahorros.

Con el objetivo de ganarle a la inflación, el plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más utilizadas por ahorristas. No obstante, este martes 17 de septiembre los bancos muestran diferencias: las tasas de interés para colocaciones a 30 días reflejan brechas significativas que obligan a mirar con lupa el mercado antes de invertir.

Según el panel de transparencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que releva diariamente las propuestas para colocaciones online de $100.000, los rendimientos más atractivos no se encuentran en los bancos tradicionales, sino en otras entidades y compañías financieras que buscan captar nuevos clientes con tasas superiores al 23%.

El trámite para invertir en una entidad diferente se realiza de forma 100% online y sin costos extra. Foto: Archivo MDZ Las entidades que ofrecen los mejores rendimientos El ranking general de este martes ubica en la cima a entidades digitales y bancos de menor escala, que permiten constituir el depósito sin necesidad de ser cliente previo:

Reba Compañía Financiera: lidera el mercado ofreciendo una TNA del 24%.

Banco de Comercio: se ubica en el segundo lugar con un rendimiento del 23,5%.

Crédito Regional Compañía Financiera: ofrece 23,5% para sus clientes y 23% para no clientes.

Banco Meridian: paga un 23,25% a no clientes y 22,5% a su cartera.

Bancos Bica, CMF y Del Sol: los tres comparten una propuesta del 23% de TNA, tanto para clientes como para el público general. Cuánto pagan los 10 bancos con mayor volumen Dentro del grupo de las entidades con mayor cantidad de depósitos del país, los números son más conservadores. El Banco Provincia se destaca del resto por ofrecer una tasa diferencial para captar nuevos ahorristas: