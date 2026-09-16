Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $800.000 a 30 días

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas que tienen los ahorristas para obtener un rendimiento por sus pesos durante un período determinado. Antes de constituirlo, uno de los principales aspectos a revisar es la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece cada entidad.

De acuerdo con las tasas de interés informadas en el comparador del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para colocaciones online a 30 días, existen diferencias entre las entidades. Para conocer cuánto puede generar una inversión concreta, es necesario trasladar esas tasas al monto que se desea depositar y al plazo elegido.

Si se toma como referencia un depósito de $800.000 a 30 días, estos son los intereses aproximados que se obtienen según las tasas informadas:

El cálculo se realiza tomando la TNA informada y aplicándola proporcionalmente a los 30 días. Por eso, la tasa anual no representa directamente el porcentaje de ganancia que recibirá el ahorrista al finalizar un plazo fijo de un mes.

Una de las principales características del plazo fijo es que permite conocer de antemano cuánto dinero se recibirá al vencimiento, de acuerdo con la tasa ofrecida y las condiciones de la colocación. De esta manera, el ahorrista puede calcular el rendimiento antes de inmovilizar sus fondos .

Antes de inmovilizar el dinero, es fundamental comparar las distintas tasas que ofrecen las entidades para obtener el mejor rendimiento. Foto: Archivo

Además, la constitución puede realizarse de manera online a través del homebanking de la entidad financiera, sin necesidad de concurrir a una sucursal. Esto permite comparar las condiciones disponibles y elegir el plazo que se adapte a las necesidades de cada ahorrista.

Qué tener en cuenta antes de constituir un plazo fijo

Antes de realizar la operación, es importante revisar la TNA ofrecida por el banco, ya que existen diferencias entre las entidades. También hay que verificar si la tasa corresponde exclusivamente a clientes o si está disponible para quienes no tienen una cuenta en ese banco.

El plazo también es un factor relevante. En un plazo fijo tradicional, el dinero queda inmovilizado hasta la fecha de vencimiento, por lo que conviene evitar colocar fondos que puedan ser necesarios antes de ese momento.

A su vez, la tasa de interés no debería analizarse de manera aislada. Para conocer el rendimiento real de la colocación, también es necesario tener en cuenta la evolución de los precios y comparar la tasa obtenida con la inflación del período.

Por último, las tasas pueden cambiar y las condiciones no necesariamente son iguales para todos los montos y plazos. Por eso, antes de constituir un plazo fijo es conveniente consultar la tasa vigente que ofrece la entidad elegida y revisar las condiciones de la operación.