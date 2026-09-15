Plazo fijo: cuánto rinde invertir $1.000.000 a 30 días

Constituir un plazo fijo de un millón de pesos a 30 días puede generar un interés de hasta $19.700 en las entidades con mejores tasas.

Tras la desregulación de las tasas mínimas de interés dispuesta por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las entidades bancarias ofrecen rendimientos dispares para atraer a los ahorristas. Frente a este escenario, el clásico plazo fijo a 30 días se mantiene como una de las opciones más elegidas para intentar resguardar el poder adquisitivo.

Las tasas más altas del mercado En la actualidad, los rendimientos más altos se encuentran en firmas más pequeñas que buscan captar liquidez rápidamente. Si un ahorrista decide invertir $1.000.000 en un plazo fijo a 30 días en instituciones que lideran el ranking con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 24%, como es el caso de Reba Compañía Financiera, obtendrá una ganancia neta de $19.726. De esta manera, al finalizar el mes, el monto total depositado en su cuenta será de $1.019.726.

Tras la desregulación del BCRA, comparar los rendimientos de cada banco es una tarea clave antes de inmovilizar el dinero. Foto: Archivo El rendimiento en los bancos tradicionales Por su parte, las entidades bancarias con mayor volumen de depósitos ofrecen cifras un poco más conservadoras pero igualmente demandadas por sus clientes históricos. Dentro de este segmento, el Banco Provincia lidera con una tasa del 21%, lo que se traduce en un rendimiento mensual de $17.260 para una colocación de un millón de pesos. Un escalón más abajo se ubican el Banco Macro y el BBVA con una TNA del 19,5%, generando aproximadamente unos $16.027 de intereses por el mismo lapso de tiempo.

La gran mayoría de los bancos de primera línea concentra sus tasas en la franja que va del 18% al 18,75%, como ocurre con el Banco Nación, Credicoop, ICBC y Banco Ciudad. En estos casos puntuales, inmovilizar un millón de pesos a 30 días dejará un interés que oscila entre los $14.794 y los $15.410. Cabe recordar que gracias a las normativas vigentes, los usuarios pueden constituir estos depósitos de forma online en bancos donde no son clientes para aprovechar el mejor porcentaje disponible.