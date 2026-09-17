Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.374 millones y el pozo vuelve a crecer
El concurso 3409 del Quini 6 dejó dos grandes ganadores en el Tradicional. El detalle de todos los resultados y el pozo acumulado para el domingo.
El Quini 6 volvió a repartir una fortuna este miércoles 16 de septiembre en el concurso número 3409. Dos afortunados apostadores acertaron los seis números de la modalidad Tradicional Primer Sorteo y se transformaron en nuevos millonarios. Mientras tanto, las modalidades La Segunda y Revancha no registraron ganadores con seis aciertos, lo que hizo crecer fuertemente el pozo acumulado para el fin de semana.
Todos los resultados del sorteo 3409
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Tradicional Primer Sorteo: Los números sorteados fueron 13, 14, 16, 19, 20 y 29. Hubo dos apuestas ganadoras del primer premio, y cada una se adjudicó $1.374.510.690,00.
La Segunda del Quini: La combinación ganadora fue 02, 06, 09, 31, 36 y 42. El primer premio quedó vacante y se acumula para el domingo.
Revancha: Salieron los números 02, 09, 20, 30, 35 y 36. El primer premio quedó vacante.
Siempre Sale: Los números favorecidos fueron 11, 25, 27, 38, 40 y 44. En esta modalidad, 10 ganadores con cinco aciertos cobraron $39.312.961,20 cada uno.
Cuándo es el próximo sorteo y cuánto cuesta jugar
El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 20 de septiembre de 2026 a las 21:15 horas. Para esta nueva edición, la Lotería de Santa Fe pondrá en juego un pozo estimado que alcanza los $14.700.000.000.