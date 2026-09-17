Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.374 millones y el pozo vuelve a crecer

El Quini 6 volvió a repartir una fortuna este miércoles 16 de septiembre en el concurso número 3409. Dos afortunados apostadores acertaron los seis números de la modalidad Tradicional Primer Sorteo y se transformaron en nuevos millonarios. Mientras tanto, las modalidades La Segunda y Revancha no registraron ganadores con seis aciertos, lo que hizo crecer fuertemente el pozo acumulado para el fin de semana.