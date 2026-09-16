Sonrisa Mayor PAMI: cómo funciona la atención odontológica
El PAMI, a través de su programa Sonrisa Mayor, garantiza la atención odontológica integral para jubilados.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) mantiene vigente el programa Sonrisa Mayor, un plan diseñado para garantizar el acceso a la atención odontológica integral. Esta iniciativa busca fortalecer tanto la prevención de patologías bucodentales como el tratamiento oportuno de las afecciones más frecuentes que padecen los adultos mayores.
Dentro de este esquema, cada afiliado cuenta con un profesional de cabecera o centro de salud asignado. Para saber con exactitud cuál le corresponde a cada beneficiario, se puede realizar una consulta rápida ingresando a la cartilla online del organismo, donde solo se requiere ingresar el número de afiliación y el DNI.
Este odontólogo de cabecera es el encargado de recibir la consulta inicial, realizar el diagnóstico pertinente y avanzar con el tratamiento de las afecciones generales. Sin embargo, también es el responsable de derivar al paciente en caso de que necesite algún tratamiento más complejo, como la provisión de prótesis, implantes o intervenciones quirúrgicas.
El paso a paso para acceder al servicio de PAMI
Para hacer uso de estas prestaciones, el procedimiento consta de una serie de pasos sencillos que el afiliado debe seguir para garantizar su atención:
Consulta inicial: el primer paso es solicitar un turno con el profesional de cabecera asignado para realizar la revisión general y el diagnóstico.
Orden de derivación: en caso de necesitar una práctica específica de mayor complejidad que ese odontólogo principal no realiza, el paciente debe pedirle allí mismo una orden de derivación.
Elección del especialista: con la orden médica en mano, hay que ingresar a www.pami.org.ar/cartilla y seleccionar al nuevo prestador. El sistema permite filtrar la búsqueda por cercanía, centro de salud o tipo de servicio requerido (por ejemplo, extracciones o prótesis).
Gestión del turno: finalmente, el afiliado solo debe tomar nota de los datos de contacto del profesional elegido en la cartilla y comunicarse de manera directa para coordinar la fecha y hora de atención.