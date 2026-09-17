Recetas electrónicas de PAMI: cómo consultarlas y retirar medicamentos

La receta electrónica se convirtió en la vía habitual para indicar medicamentos dentro del sistema de salud argentino. Para las personas afiliadas a PAMI , el cambio reduce traslados y papeles, pero no elimina todas las verificaciones: antes de ir a la farmacia, conviene revisar la prescripción, su vencimiento y el procedimiento exigido para cada tratamiento.

PAMI utiliza un sistema que permite al profesional emitir la indicación y enviarla de forma automática a las farmacias. El afiliado no necesita regresar al consultorio únicamente para buscar una orden. El esquema se integra con la política nacional que, desde enero de 2025, estableció la receta electrónica como modalidad obligatoria para los medicamentos, salvo contingencias como problemas de conectividad o fallas técnicas. En julio de ese año, la exigencia se extendió a estudios, prácticas, procedimientos y dispositivos médicos. Las plataformas deben estar registradas ante el Ministerio de Salud para que sus prescripciones tengan validez.

La revisión puede hacerse desde Mi PAMI , tanto en la página web como en la aplicación para celulares. Después de iniciar sesión, el usuario debe ingresar en “Recetas y órdenes médicas”, donde puede consultar indicaciones vigentes, utilizadas o vencidas.

Desde mayo de 2026 existe otra opción: Mi Argentina incorporó una sección para mostrar recetas emitidas durante los 60 días anteriores por plataformas integradas al sistema nacional. Para activarla, hay que entrar en “Suscribir servicios”, elegir “Salud”, buscar “Recetas electrónicas” y adherir el servicio. La disponibilidad depende de la integración de la plataforma que generó la prescripción.

En la mayoría de los casos no hace falta imprimir la receta. PAMI informa que el documento se envía al sistema de farmacias y que el medicamento puede retirarlo el afiliado o una persona de confianza. En el mostrador deben presentar el DNI y la credencial de PAMI. El mensaje de texto o correo electrónico que confirma la emisión puede facilitar la consulta, pero no constituye un requisito para la dispensa. La prescripción también puede mostrarse desde el celular o llevarse impresa con firma digital. Algunas farmacias permiten localizarla mediante su número.

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Hay excepciones que requieren documentación adicional. Para medicamentos oncológicos, antirretrovirales y otros tratamientos especiales, PAMI exige una copia impresa con firma y sello original del profesional. En el caso de los psicofármacos, además de la prescripción electrónica transmitida por el sistema, el afiliado debe presentar un duplicado en papel. También continúa vigente la receta manual celeste cuando está debidamente activada; si no pasó por ese proceso, la farmacia no puede aceptarla. Las condiciones específicas deben confirmarse antes del retiro, sobre todo ante medicación especial o de prescripción restringida.

Cuánto dura una receta y qué revisar antes de usarla

Como regla general, las recetas de medicamentos tienen una vigencia de 30 días. Para otras indicaciones, como estudios o prácticas, el plazo habitual es de 60 días, mientras que los tratamientos crónicos pueden contemplar períodos de hasta 90 días si la prescripción así lo establece. Antes de acercarse a la farmacia, conviene comprobar el nombre del medicamento, la fecha de emisión, el estado de la orden y los datos personales.

Si la receta venció, fue anulada o contiene información incorrecta, deberá intervenir el profesional que la emitió. PAMI también advierte que ninguna gestión legítima exige compartir contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios.