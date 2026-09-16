Cursos gratis de PAMI 2026: cómo anotarse a gimnasia, danza y juegos

Moverse, aprender un baile o encontrarse alrededor de un juego de mesa son algunas de las posibilidades que PAMI mantiene disponibles para sus afiliados. La propuesta reúne actividades gratuitas en distintos puntos del país y permite buscar alternativas según la localidad, los intereses personales, la modalidad de cursada y los lugares que todavía conservan vacantes.

La oferta oficial de PAMI está organizada en dos grandes circuitos sin costo. Los cursos universitarios UPAMI son dictados por docentes de más de 60 unidades académicas y pueden ser presenciales, virtuales o mixtos. Los talleres sociopreventivos, en cambio, se desarrollan siempre de manera presencial en centros de jubilados y pensionados. A estas opciones se suma Buen Vivir, un programa con servicios relacionados con la salud, el bienestar y el cuidado personal. No se necesitan estudios previos y los cupos dependen de cada institución.

Las propuestas relacionadas con el movimiento incluyen gimnasia adaptada, caminatas, yoga, ritmos latinos, tango, folclore, danzaterapia, educación postural y distintas técnicas corporales. También existen alternativas orientadas a estimular la creatividad y mantener la mente activa: ajedrez, juegos de mesa, ejercicios de memoria, teatro, alfabetización, idiomas y nuevas tecnologías.

El catálogo no es idéntico en todo el país y se actualiza según las actividades habilitadas por cada centro o universidad. Los talleres presenciales solo pueden elegirse dentro del departamento donde vive la persona afiliada, mientras que los cursos UPAMI dependen de las instituciones participantes y pueden ampliar las posibilidades mediante clases virtuales.

El trámite comienza en el portal de cursos y talleres. Allí se debe elegir entre cursos universitarios UPAMI o talleres sociopreventivos, seleccionar una temática y consultar las opciones disponibles. Para buscar un taller también es necesario indicar provincia y departamento. Luego pueden aplicarse filtros por actividad o centro de jubilados. Al abrir cada propuesta aparecen su descripción, modalidad, dirección, días, horarios, duración, fecha límite de inscripción y cantidad de lugares libres. El paso final consiste en presionar “Inscribite acá”, completar los datos solicitados y confirmar. La gestión también puede iniciarse desde la aplicación oficial de PAMI.

Cada afiliado puede anotarse en un máximo de cinco cursos universitarios y tres talleres sociopreventivos. Una vez confirmada la inscripción, el docente o tallerista se comunica por correo electrónico o teléfono para informar cómo incorporarse. La información publicada por el Estado nacional señala que, para las gestiones presenciales, pueden solicitarse DNI, credencial de afiliación y último recibo de haberes. Cuando se trata de una actividad física, también puede requerirse un apto médico. Por ese motivo, conviene leer la ficha completa y consultar con el centro organizador antes de asistir a la primera clase.

Los cupos y las fechas cambian según la sede

La disponibilidad puede variar incluso dentro de una misma provincia. Al 16 de septiembre de 2026, por ejemplo, el catálogo mostraba un taller de gimnasia en Piñeyro, partido de Avellaneda, con cinco lugares libres, encuentros los martes y jueves e inscripción abierta hasta el 30 de noviembre. La actividad estaba programada hasta fin de año. En otras localidades, las fechas, horarios y vacantes eran diferentes.

No existe, por lo tanto, un único cierre de inscripción para todo el país. Cada universidad, centro de jubilados o institución administra su cronograma y puede completar los cupos antes de la fecha anunciada. Para evitar datos desactualizados o intentos de fraude, la inscripción debe hacerse desde la página o la aplicación oficial de PAMI. Los cursos UPAMI y los talleres sociopreventivos no tienen costo, por lo que ningún intermediario debe solicitar pagos para reservar un lugar.