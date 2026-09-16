Planes de pago: la nueva medida de ARCA con las cuotas mayores a $100 millones
ARCA dispuso que las cuotas mayores a esa cifra se van a empezar a cobrar por débito directo. Los detalles del plan de pagos.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso que las cuotas de planes de facilidades de pago iguales o superiores a $100.000.000 se cancelarán mediante débito directo en cuenta bancaria. La medida se formalizó tras la publicación en el Boletín Oficial este miércoles e introduce cambios en el cobro de planes de pago desde octubre.
Hasta esta modificación, el marco normativo estipulaba que las cuotas cuyo monto resultara igual o superior a $100 millones, o en casos excepcionales que impidieran el débito, debían cancelarse obligatoriamente mediante transferencia electrónica de fondos.
Qué cambios introdujo ARCA con esta medida
A partir de la derogación y modificación de los artículos pertinentes en las normativas previas, dicho tipo de obligaciones pasarán a gestionarse y cobrarse a través de débito directo en cuenta bancaria, abarcando tanto las cuotas mensuales como las cancelaciones anticipadas totales.
Al fundamentar la decisión, en el texto oficial se explicó que se debe a “la adecuación de los mecanismos sistémicos utilizados por la red bancaria”, por el cual “se han ampliado las posibilidades operativas para la gestión y el procesamiento de los débitos directos en cuenta bancaria para aquellas operaciones que, conforme a las condiciones establecidas oportunamente, debían ser canceladas mediante transferencia electrónica de fondos”.
Los contribuyentes y responsables con planes de pago vigentes tramitados en el servicio web “Mis Facilidades” que posean cuotas iguales o superiores a $100 millones deberán arbitrar los medios para garantizar la cobranza automática.
En este sentido, el organismo establece que deberán verificar que la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta destinada al débito directo esté declarada conforme a los términos de la Resolución General N° 2.675 y sus modificatorias, y seleccionar dicha CBU dentro del sistema “Mis Facilidades” para la adhesión del plan.