Planes de pago: la nueva medida de ARCA con las cuotas mayores a $100 millones

ARCA dispuso que las cuotas mayores a esa cifra se van a empezar a cobrar por débito directo. Los detalles del plan de pagos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso que las cuotas de planes de facilidades de pago iguales o superiores a $100.000.000 se cancelarán mediante débito directo en cuenta bancaria. La medida se formalizó tras la publicación en el Boletín Oficial este miércoles e introduce cambios en el cobro de planes de pago desde octubre.

Hasta esta modificación, el marco normativo estipulaba que las cuotas cuyo monto resultara igual o superior a $100 millones, o en casos excepcionales que impidieran el débito, debían cancelarse obligatoriamente mediante transferencia electrónica de fondos.

Qué cambios introdujo ARCA con esta medida A partir de la derogación y modificación de los artículos pertinentes en las normativas previas, dicho tipo de obligaciones pasarán a gestionarse y cobrarse a través de débito directo en cuenta bancaria, abarcando tanto las cuotas mensuales como las cancelaciones anticipadas totales.

Al fundamentar la decisión, en el texto oficial se explicó que se debe a “la adecuación de los mecanismos sistémicos utilizados por la red bancaria”, por el cual “se han ampliado las posibilidades operativas para la gestión y el procesamiento de los débitos directos en cuenta bancaria para aquellas operaciones que, conforme a las condiciones establecidas oportunamente, debían ser canceladas mediante transferencia electrónica de fondos”.

Los contribuyentes y responsables con planes de pago vigentes tramitados en el servicio web “Mis Facilidades” que posean cuotas iguales o superiores a $100 millones deberán arbitrar los medios para garantizar la cobranza automática.