Monotributo: qué incluye la cuota de ARCA y cómo acceder a la obra social

La cuota del Monotributo de ARCA incluye un aporte destinado a la obra social. Qué deben hacer los contribuyentes para acceder a la cobertura.

Al momento de inscribirse en el régimen simplificado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), muchos contribuyentes desconocen el alcance total de sus obligaciones. Es importante destacar que el importe abonado en la cuota mensual del Monotributo incluye un componente destinado a la obra social. De esta manera, el titular realiza un aporte para acceder a la cobertura de salud correspondiente al régimen, como parte de los aportes incluidos en la cuota mensual.

Cómo elegir una obra social siendo monotributista Para hacer efectivo este beneficio, los monotributistas pueden elegir una obra social o agente del seguro de salud habilitado dentro del listado oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud. Una vez realizada la elección, deberán gestionar la afiliación ante la entidad correspondiente y presentar la documentación requerida.

Entre los comprobantes que pueden solicitarse se encuentran el DNI, la constancia de inscripción y la credencial de pago del Monotributo. La documentación necesaria puede variar según la entidad elegida, por lo que es recomendable consultar previamente los requisitos para completar el trámite.

Los monotributistas realizan un aporte a la obra social dentro de la cuota mensual. Foto: Imagen ilustrativa MDZ Cómo incorporar a la familia a la cobertura El sistema también contempla alternativas para ampliar la cobertura al grupo familiar primario. Los contribuyentes pueden incorporar a integrantes de su familia mediante el pago de los aportes correspondientes por cada adherente, de acuerdo con las condiciones establecidas.

Además, en determinados casos es posible unificar los aportes de los integrantes de una pareja cuando ambos realizan actividades alcanzadas por el régimen y cumplen con los requisitos establecidos. De esta manera, los aportes destinados a la salud pueden concentrarse en una misma entidad.