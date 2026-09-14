ARCA: cuáles son los montos de las billeteras virtuales que disparan las alertas automáticas

Las billeteras virtuales están alcanzadas por un régimen de información de ARCA que obliga a las plataformas a reportar determinados datos cuando los movimientos o saldos de sus usuarios alcanzan los límites establecidos por la normativa vigente. Los montos que empiezan a ser informados, en detalle.

Desde el organismo aclararon que los montos son elevados y existe una diferencia importante según el titular sea una persona humana o una empresa . Para las personas humanas, el umbral vigente es de $50.000.000, mientras que para las personas jurídicas se ubica en $30.000.000.

Esto no significa que una transferencia individual por ese importe genere necesariamente una investigación. El parámetro contempla los ingresos o egresos totales registrados durante el período mensual y el saldo existente al último día hábil del mes.

De acuerdo con la información oficial del organismo recaudador, los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), las billeteras virtuales o digitales, y otras plataformas alcanzadas por el régimen deben informar cuando se cumple al menos uno de estos parámetros:

Desde el período fiscal abril de 2026, el régimen contempla la información correspondiente a la totalidad de las cuentas que debe reportar cada plataforma para determinar si el usuario alcanza esos límites.

Entre los datos suministrados aparecen la identificación de los titulares y demás integrantes, cantidad de cuentas asociadas, CVU, CBU u otros identificadores, además de los montos totales y tipos de ingresos y egresos y el saldo final mensual.

La normativa establece que deben contemplarse los movimientos que modifiquen el saldo disponible y sean visibles para el usuario. También incluye información sobre cuentas ofrecidas por terceros cuando son administradas desde la plataforma.

Qué pasa si se superan los $50 millones

Alcanzar el umbral no significa que ARCA aplique automáticamente una multa, cobre un impuesto adicional o bloquee una billetera virtual. Se trata de un régimen de información mediante el cual determinados datos pasan a ser reportados al organismo.

Una cuestión diferente son los controles que pueden realizar las propias entidades financieras y billeteras. Las plataformas pueden solicitar documentación para justificar el origen de los fondos cuando una operación no resulte compatible con el perfil económico del cliente.

Entre los documentos que habitualmente pueden servir como respaldo aparecen recibos de sueldo, facturas, comprobantes de ventas de bienes, documentación de préstamos o certificaciones de ingresos, dependiendo del origen del dinero.

También hay que considerar las operaciones en moneda extranjera. ARCA establece que deben convertirse a pesos utilizando el tipo de cambio comprador del Banco Nación correspondiente al cierre del último día hábil del mes informado.

Así, para un usuario particular de una billetera virtual, el número central actualmente es $50 millones mensuales. Pero superar esa cifra no equivale por sí solo a quedar bajo investigación: lo que activa es la obligación de la plataforma de incluir la información del usuario en el reporte correspondiente a ARCA.