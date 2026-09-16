Cambios en la Aduana: Andrés Velis presentó su renuncia y ya suena un posible reemplazante

Andrés Velis presentó su renuncia como director general de Aduanas ante el área de Recursos Humanos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . La salida fue confirmada por tres fuentes vinculadas al funcionario.

Velis había asumido al frente de la Aduana en octubre de 2024, luego de la gestión de Eduardo Mallea. Su continuidad comenzó a quedar en duda después de que trascendieran problemas judiciales que involucraron a su hijo en Estados Unidos y su posterior deportación a la Argentina.

Ante la salida de Velis, uno de los nombres que aparece como posible reemplazante es el del abogado Rodrigo Peydró , quien lleva alrededor de 20 años trabajando en la defensa de agentes aduaneros. A lo largo de su trayectoria, intervino en causas vinculadas con funcionarios de la Aduana y también representó a empresas relacionadas con el comercio exterior.

Entre los expedientes en los que participó se encuentra la denominada “Mafia de los Contenedores”, una investigación que actualmente avanza hacia la etapa de juicio oral.

Según las versiones que circulan, Rodrigo Peydró habría manifestado en conversaciones reservadas que no es “hombre de acuerdos ni compromisos” y que, en caso de asumir, buscaría que el organismo funcione de manera “prolija”. El abogado, sin embargo, aclaró que no recibió formalmente una propuesta para ocupar el cargo, aunque reconoce que su nombre fue mencionado y propuesto para la Dirección General de Aduanas .

También existen distintas versiones respecto de cómo surgió su candidatura. Algunas señalan que el nombre fue impulsado por terceras líneas ante la Casa Rosada, mientras que otras indican que se realizaron consultas en el ámbito del Poder Judicial.

Rodrigo Peydró mantiene una relación de amistad con Andrés Velis, aunque niega que el actual titular de la Aduana haya sido quien impulsó su eventual designación.

En paralelo, antes de una posible renovación de la conducción del organismo, se registraron movimientos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, particularmente en las áreas de Courier y Equipaje. Además, Velis habría dispuesto la reubicación de algunas personas que formaban parte de su secretaría privada.