Un concejal propone 6 meses de estacionamiento gratis en el microcentro

El municipio ya tiene un sistema de reducción al 50% en determinadas calles del centro, que incluso ha ido ampliando a lo largo del año.

La iniciativa del edil apunta directamente a uno de los problemas que, según los fundamentos del proyecto, enfrenta actualmente la actividad comercial: las dificultades para atraer consumidores hacia el centro de la Ciudad frente a otras modalidades de compra y a la expansión de polos comerciales fuera del microcentro.

La propuesta no plantea eliminar el sistema de estacionamiento medido ni permitir que los vehículos permanezcan indefinidamente en un mismo lugar. Por el contrario, contempla mantener el mecanismo actual de registración y control, pero llevar la tarifa a $0, con un máximo de dos horas de permanencia por vehículo en un mismo sector.

De esta manera, el proyecto busca combinar dos objetivos: eliminar durante seis meses el costo que implica estacionar y, al mismo tiempo, conservar la rotación de vehículos necesaria en las zonas comerciales.

«“El centro no puede cobrar entrada. Hoy un comercio del microcentro compite con las compras por internet y con centros comerciales que ofrecen otras facilidades para llegar y estacionar”, sostuvo García al presentar la iniciativa.»

Ya existe la reducción del 50%

El proyecto aparece después de una medida que ya tomó la Municipalidad de Mendoza respecto del estacionamiento medido.

Desde el 1 de agosto, el municipio aplica una reducción del 50% en el Estacionamiento Medido Digital de lunes a viernes, entre las 13 y las 16. Según explicó oficialmente la comuna, el objetivo de esa modificación es incentivar la actividad comercial y facilitar el acceso al centro durante esa franja horaria.

Sobre ese antecedente, García propone avanzar un paso más y llevar temporalmente el costo a cero.

“Si la Municipalidad ya reconoce que bajar el costo del estacionamiento puede ayudar al comercio, proponemos dar un paso más: durante seis meses eliminemos esa barrera y midamos los resultados”, planteó el concejal.

La diferencia central es que su propuesta no se limita a una franja horaria: establece la gratuidad durante 180 días, aunque mantiene el límite de permanencia.

Cómo funcionaría

De acuerdo con el proyecto, el sistema tecnológico actualmente utilizado para registrar y fiscalizar los vehículos continuaría funcionando durante el período de gratuidad.

La diferencia sería que la tarifa pasaría a ser de $0. Los conductores seguirían registrando el ingreso del vehículo y tendrían un límite de dos horas de permanencia en un mismo sector.

La intención, según explicó García, es evitar que la eliminación del costo se transforme en estacionamiento ilimitado.

“No se trata de dejar los autos todo el día en una misma cuadra, sino de mantener la rotación sin cobrarle al vecino por acercarse a comprar, consumir o hacer un trámite”, señaló.

El planteo también contempla la situación de los trabajadores vinculados actualmente al sistema de estacionamiento medido. Según la iniciativa, conservarían sus funciones y el municipio podría reorganizar sus tareas hacia el control de la permanencia máxima, el ordenamiento, la fiscalización y la asistencia a los vecinos.

La propuesta busca medir si funciona

Uno de los puntos centrales del proyecto es que la medida tendría carácter temporal y evaluable. Obviamente uno de los temas que hay que tener en cuenta es la recaudación que dejará de percibir la comuna.

Durante los 180 días, el Ejecutivo municipal debería analizar, de acuerdo a García, el impacto de la gratuidad a partir de distintos indicadores. Entre ellos aparecen la circulación y rotación vehicular, la afluencia de personas al microcentro y la evolución de la actividad comercial.

La intención es que los seis meses funcionen como una prueba: eliminar el costo del estacionamiento, observar qué ocurre con el movimiento del centro y, una vez finalizado el período, contar con información para evaluar los resultados.

El concejal fundamenta la propuesta en los cambios que experimentaron los hábitos de consumo y en la competencia que enfrenta el comercio tradicional frente a las compras online y otros espacios comerciales.

“En un momento difícil para el consumo, el Municipio tiene que preguntarse qué ayuda más al comercio: recaudar por cada auto que estaciona o generar condiciones para que más personas vuelvan a caminar, comprar y consumir en el centro”, afirmó García.

El proyecto deberá ahora atravesar el tratamiento correspondiente en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza. Su eventual aprobación implicaría transformar durante seis meses una herramienta que hoy tiene un objetivo principalmente de ordenamiento y rotación en una política de incentivo al acceso y al consumo en el microcentro.

“Una Ciudad viva necesita un centro vivo”, resumió García al defender su propuesta.