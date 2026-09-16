Con la reforma electoral en la mira, Diego Santilli recibe a siete gobernadores clave

El Gobierno reflotó el debate por la suspensión de las elecciones PASO , incluida en la reforma electoral, pero no están los votos y se acortan los tiempos para la Casa Rosada pensando en las elecciones del 2027.

Por esa razón, el jefe de Gabinete, Diego Santilli , afrontará en 24 horas reuniones con siete gobernadores dialoguistas para cerrar acuerdos, entre ellos para afianzar también las adhesiones al Presupuesto 2027 que se giró el martes por la anoche al Congreso.

En tanto, el jueves por la mañana Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo , mantendrán un encuentro con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir.

El mismo jueves, pasado el mediodía, el jefe de ministros recibirá al gobernador Leandro Zdero (Chaco) y por la tarde hará lo propio con Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quien viene de mostrarse con el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, por el reinicio de las obras de la Base Naval Integrada en Ushuaia, en medio de las tensiones por Malvinas .

En las últimas horas, la presidenta del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, reconoció las complicaciones para avanzar con la reforma electoral, que ayer se volvió a tratar en comisiones pero se pasó a un cuarto intermedio.

“Todavía no está (el número). En principio hay algunos temas en los que algunos están de acuerdo y otro no. En PASO todavía no tenemos la cantidad de votos para eliminarlas o suspenderlas”, admitió.

"Tenemos que ordenar los temas a tratar", consideró la senadora, quien agregó: "Algunos están de acuerdo con eliminar las PASO y otros no, quieren seguir teniendo el financiamiento público y los espacios televisivos que nosotros queremos por lo menos achicar, porque son enormes. Todas las ideas se están poniendo sobre la mesa y como siempre la ley que sale es la que tiene los votos".