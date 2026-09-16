Peter Lamelas le extiende la mano al Gobierno y asegura que los argentinos deberían ingresar sin visa a Estados Unidos

El embajador estadounidense en Argentina volvió a respaldar al gobierno de Milei y ratificó la intención de incluir al país en el Programa de Exención de Visado.

En un nuevo gesto de sintonía política con la gestión nacional, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, reafirmó a través de sus redes sociales el trabajo bilateral para lograr la reincorporación del país al Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program). La iniciativa busca que los ciudadanos argentinos puedan ingresar a territorio estadounidense por motivos de turismo o negocios sin necesidad de tramitar una visa consular.

"Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos. Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa", expresó el diplomático. En ese sentido, fundamentó el impacto de la medida al destacar que 687.444 argentinos viajaron a EE. UU. durante 2024, con destinos principales como Miami, Orlando, Nueva York y Washington D.C., sumado a una comunidad estimada de 290.000 residentes argentinos en ese país.

Estoy trabajando para traer más inversiones estadounidenses a la Argentina. Pero la confianza no se declama: se construye. Y cuando hablamos de infraestructura crítica, la respuesta es clara: tecnología confiable.



También estoy trabajando para que la Argentina vuelva al Visa… pic.twitter.com/UmA2bMSk5y — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) September 16, 2026 Los requisitos de seguridad y las inversiones clave Pese a la promesa expresada por Lamelas de concretar la exención antes de finalizar su mandato diplomático, el representante norteamericano aclaró que el ingreso al programa depende del cumplimiento de estrictos criterios normativos e informáticos: