Peter Lamelas le extiende la mano al Gobierno y asegura que los argentinos deberían ingresar sin visa a Estados Unidos
El embajador estadounidense en Argentina volvió a respaldar al gobierno de Milei y ratificó la intención de incluir al país en el Programa de Exención de Visado.
En un nuevo gesto de sintonía política con la gestión nacional, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, reafirmó a través de sus redes sociales el trabajo bilateral para lograr la reincorporación del país al Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program). La iniciativa busca que los ciudadanos argentinos puedan ingresar a territorio estadounidense por motivos de turismo o negocios sin necesidad de tramitar una visa consular.
"Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos. Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa", expresó el diplomático. En ese sentido, fundamentó el impacto de la medida al destacar que 687.444 argentinos viajaron a EE. UU. durante 2024, con destinos principales como Miami, Orlando, Nueva York y Washington D.C., sumado a una comunidad estimada de 290.000 residentes argentinos en ese país.
Los requisitos de seguridad y las inversiones clave
Pese a la promesa expresada por Lamelas de concretar la exención antes de finalizar su mandato diplomático, el representante norteamericano aclaró que el ingreso al programa depende del cumplimiento de estrictos criterios normativos e informáticos:
Intercambio de datos en tiempo real: la Argentina debe implementar y homologar sistemas tecnológicos capaces de transmitir información de manera inmediata a las agencias estadounidenses sobre sospechosos o antecedentes de personas que ingresan al territorio nacional.
Seguridad nacional y ley migratoria: el embajador remarcó que "una visa es un privilegio" y que cada solicitud se evalúa conforme a la legislación vigente para salvaguardar la seguridad e intereses de política exterior de Washington.
Confianza e infraestructura crítica: más allá del ámbito migratorio, Lamelas señaló que trabaja para atraer mayores inversiones de capitales estadounidenses al país, enfatizando que la confianza se construye sobre la base del despliegue de tecnología confiable en áreas estratégicas.