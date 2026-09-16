Qué obras y partidas para Mendoza incluyó Javier Milei en el Presupuesto 2027

El presidente Javier Milei envió este martes al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 con los detalles de todas las partidas asignadas a las diferentes áreas del Estado nacional. La pauta de gastos para el año que viene incluye una serie de recursos asignados para Mendoza vinculados principalmente a obras viales. Asimismo, también se incluye la autorización para que el Gobierno provincial pueda acceder a un crédito de hasta 100 millones de euros para financiar las obras del Metrotranvía.

La propuesta presentada por el Ejecutivo nacional establece un superávit primario de $18,44 billones y un superávit financiero de $3,30 billones. El informe oficial prevé una inflación en torno al 21,1% para el 2027, mientras que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) se calcula en el orden del 4%, mientras que el valor del dólar a diciembre del año que viene se estima en 1.847 pesos.

Al desglosar el Presupuesto 2027 y sus anexos se pueden observar los desembolsos distribuidos por provincias y se detalla que según la distribución geográfica de los gastos, Mendoza tiene apuntado un gasto territorial de $ 6.759.477 millones.

Estos 6,75 billones de pesos no son fondos que se giran desde Nación al Gobierno provincial sino que corresponden a los gastos nacionales que se ejecutan en el territorio mendocino.

Respecto a la obra pública nacional, el Presupuesto 2027 contempla una serie de obras viales para la provincia de Mendoza. La más destacada es la doble vía entre Mendoza y San Juan en la Ruta 40, un proyecto que estaba paralizado desde 2023 y que se reactivó en los últimos días.

La pauta de gastos del Gobierno nacional le asigna una partida $18.636 millones durante 2027 a la obra de construcción de la doble vía en la Ruta 40 entre el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli y el ingreso a la Villa Tulumaya, en Lavalle.

El Gobierno Nacional confirmó el cierre de Vialidad Nacional. Presidencia de la Nación

También se destinan $1.506 millones para la reconstrucción de los puentes caídos en la Ruta 40 camino a Tunuyán. Se trata de las intervenciones que se están realizando sobre los arroyos Los Pozos, Chañares Norte y Chañares Sur a la altura de Anchoris.

Asimismo, se asignan $315 millones para otra obra vial en la Ruta 40, más precisamente entre la intersección de la Ruta Provincial 96, en el ingreso a Tunuyán y la zona de Anchoris.

La pauta de gastos del año que viene también contempla dos obras con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el corredor internacional y el paso a Chile.

Una de ellas está vinculada al Sistema Integrado Cristo Redentor y tiene que ver con la intervención del Túnel Caracoles y las galerías de interconexión a las cuales se asignaron $119 millones.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

En tanto, también hay un desembolso de $113 millones para el plan Ruta Segura que tiene previsto la intervención de la Ruta 7 entre Aguas de Pizarro y Potrerillos. En esa misma ruta también se destinan $37 millones para la Variante Palmira.

Por otra parte, el gobierno de Milei también asignó fondos para la intervención de Vialidad Nacional en territorio mendocino y se destinarán $1.749 millones para obras de mantenimiento y además $1.332 millones para obras de seguridad. Al mismo tiempo, se asignan $2.038 millones para el mantenimiento y reparación de obras de arte.

Otras partidas presupuestarias con destino mendocino

Otro de los desembolsos previstos en el Presupuesto 2027 están vinculados a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y apuntan a optimizar y mejorar las instalaciones para tratamiento de residuos sólidos, efluentes, aguas de canteras y gestión de otros pasivos de la minería implementada en el pasado del Complejo Minero Fabril San Rafael y continuar con la restitución ambiental de los sitios afectados en el pasado por la extracción y producción de uranio y otros pasivos ambientales.

En el marco de ese plan se asignan $1.078 millones para la gestión de pasivos en disposición transitoria en el Complejo Minero Fabril de San Rafael y $386 millones para la adecuación de infraestructura del complejo.

Julieta Caballero - MDZ

Asimismo, también se girarán $157 millones para adecuación ambiental edilicia y construcción de un laboratorio en la Regional Cuyo.

Por otra parte, la Nación destinó $37 millones para la construcción de un edificio destinado al Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios en el Aeropuerto de Malargüe y $10 millones para la remodelación del edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Aval a un crédito para el Metrotranvía

Obras en la Estación Mendoza del Metrotranvía. Prensa Gobierno

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el gobierno de Milei tiene contemplado también un aval para que el Gobierno de Mendoza pueda tomar un préstamo de hasta 100 millones de euros destinado para el proyecto de Metrotranvía.

A partir de esta operación, la Nación autoriza a la provincia a contraer un endeudamiento para financiar la ampliación del servicio de transporte que conectará el Aeropuerto El Plumerillo, en Las Heras, con los departamentos de Luján de Cuyo y Maipú.