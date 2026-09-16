El Presupuesto 2027 ya llegó al Congreso y estos son los números que abren la discusión

El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 ya ingresó al Congreso de la Nación . La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo y establece las principales pautas de ingresos, gastos y resultado fiscal para el próximo ejercicio.

El texto propone un gasto total de $202,10 billones , frente a los $148,07 billones previstos en el Presupuesto 2026. La diferencia nominal alcanza el 36,5% .

Sin embargo, al analizar los números en términos reales, el incremento se reduce considerablemente. Tomando como referencia la inflación interanual de agosto de 2026, que fue del 33,5% , el gasto total proyectado para 2027 representa una suba real de apenas 2,2% respecto del año anterior.

El cálculo utiliza un dato de inflación ya registrado y no la proyección oficial del Gobierno para 2027, que se ubica en el 21,1% . Se trata, por lo tanto, de una metodología que busca comparar el poder de compra de ambos presupuestos utilizando el último dato disponible.

El propio Indec informó que la inflación de agosto fue del 1,7% mensual , el registro más bajo para ese mes desde 2017.

El superávit, con menor margen

Uno de los datos centrales del proyecto aparece en el resultado financiero. El superávit previsto aumenta apenas 9% en términos nominales, pero al descontar la inflación registra una caída del 18,4% real.

Así, el margen de superávit pasa de representar aproximadamente el 0,153% del gasto total en 2026 al 0,122% en 2027.

La regla de mantener un resultado financiero equilibrado o superavitario continúa presente en el proyecto, pero el resultado proyectado pierde poder adquisitivo respecto del ejercicio anterior.

Qué pasa con las distintas áreas del Estado

El análisis por finalidad muestra diferencias importantes. Los Servicios Sociales aparecen como la única gran finalidad con un crecimiento real significativo, del 6,1%. Además, concentran el 74,7% del gasto total proyectado para 2027, frente al 71,9% del presupuesto anterior.

En Defensa y Seguridad, en tanto, la variación real es prácticamente nula, con un incremento estimado del 0,5%.

La Deuda Pública registra una suba nominal del 31,8%, aunque al descontar la inflación queda prácticamente estable, con una variación real de -1,3%.

En sentido contrario, Administración Gubernamental y Servicios Económicos presentan aumentos nominales que se transforman en caídas cuando se mide el poder adquisitivo. La primera registra una variación nominal del 12%, pero una baja real del 16,1%, mientras que la segunda aumenta 14,5% en pesos corrientes y cae 14,2% en términos reales.

El salto más importante: las cajas previsionales provinciales

Uno de los cambios más pronunciados aparece en las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales.

La partida registra un incremento del 310% nominal y del 207% real, muy por encima de cualquier otra variación destacada del presupuesto.

Estos fondos están vinculados con los anticipos que Anses gira a las provincias que mantienen sus propios regímenes previsionales. El salto previsto para 2027 abre un interrogante sobre las razones del aumento, ya sea por una mayor necesidad de financiamiento de esos sistemas o por el reconocimiento de obligaciones acumuladas.

Entre las jurisdicciones que conservan sus sistemas previsionales se encuentran, entre otras, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.

Universidades: una suba por encima del promedio

Otro de los puntos que sobresale es el financiamiento destinado a las universidades nacionales.

La partida aumenta un 53,6% nominal y un 15% en términos reales, muy por encima del crecimiento real del gasto total, que se ubica en 2,2%.

El dato aparece mientras continúa el conflicto entre las universidades y el Gobierno nacional por el financiamiento y los salarios del sector.

No obstante, el incremento presupuestario no implica necesariamente una recomposición salarial equivalente. El articulado establece que los aumentos para docentes y no docentes durante 2027 se calcularán sobre las plantas vigentes a noviembre de 2026, salvo las ampliaciones que sean autorizadas por el Ministerio de Capital Humano.

Pensiones graciables: el umbral patrimonial queda congelado

El proyecto también mantiene sin cambios el requisito patrimonial para acceder a la prórroga de las pensiones graciables.

El límite de valuación fiscal del inmueble continúa fijado en $8,4 millones, el mismo monto establecido en el Presupuesto 2026.

Con una inflación interanual del 33,5%, mantener ese valor nominal implica que el requisito se vuelve más restrictivo en términos reales. Es decir, un inmueble podría superar el límite durante 2027 simplemente por efecto de la actualización de su valor nominal.

Continúa el congelamiento del empleo público

Los artículos referidos a la planta de personal del Estado mantienen una estructura similar a la del Presupuesto 2026.

El proyecto conserva las restricciones para cubrir cargos vacantes y establece que determinadas incorporaciones requieren autorización expresa de la Jefatura de Gabinete.

Las excepciones contemplan, entre otros sectores, a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, salud, servicio exterior y casos derivados de sentencias judiciales firmes.

Endeudamiento y nuevas disposiciones

El proyecto incorpora además una serie de disposiciones que adquieren relevancia propia al no contar con una comparación directa con partidas equivalentes del Presupuesto 2026.

Entre ellas aparece una autorización para emitir Letras del Tesoro por hasta $72 billones, además de otros instrumentos de deuda por hasta $15 billones adicionales hacia fin de año.

También contempla partidas destinadas al pago de deudas previsionales reconocidas judicialmente: $1,36 billones para retroactivos del SIPA y $475.766 millones para retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Discapacidad

Otro capítulo incorporado al proyecto está relacionado con el régimen de discapacidad. Los artículos 36 al 41 modifican aspectos centrales del esquema vigente y establecen que la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral será equivalente al 70% del haber mínimo, además de establecer su incompatibilidad con el empleo formal.

El tratamiento de estos artículos será parte del debate que ahora comienza en el Congreso, donde el proyecto deberá atravesar el proceso legislativo antes de convertirse en ley.

El debate que comienza en el Congreso

Con el ingreso formal del proyecto de Presupuesto 2027, el Congreso deberá analizar no solo el monto global de recursos y gastos, sino también la distribución entre áreas y las distintas reglas que propone el Poder Ejecutivo.

La comparación con el Presupuesto 2026 muestra un incremento nominal importante del gasto, pero mucho más acotado cuando se lo mide en términos reales. Al mismo tiempo, aparecen aumentos muy marcados en partidas específicas, como las cajas previsionales provinciales y las universidades, mientras otras áreas registran caídas reales pese a mostrar subas en pesos corrientes.

El Presupuesto 2027 queda así planteado como una de las principales discusiones económicas del segundo semestre, con el resultado fiscal, el financiamiento de las políticas sociales, las universidades, el empleo público y el endeudamiento entre los principales puntos que deberán ser analizados por los legisladores.